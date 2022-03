Isang Training on Camp and Camp Management (TCCM) ang isinagawa ng Brooke’s Point Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) at Municipal Social Welfare and Development Office (MSWDO) nitong araw ng Miyerkules hanggang Biyernes, Marso 2-4, upang ihanda ang komunidad sa mga posibleng mangyari na trahedya.

Ang nasabing pagsasahay ay nilahukan ng working force ng 18 na barangay kabilang ang mga opisyal ng barangay, Philippine Coast Guard, Brooke’s Point Municipal Police Station, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Marines.

Ayon kay Dan Esmerio, hepe ng MDRRMO, ang TCCM ay naglalayong pag-aralan at ihanda ang komunidad sa mga posibleng mangyaring trahedya, kalamidad, digmaan at karahasan, at kung paano magsagawa ng paglikas at pagbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan.

“Para ihanda ang ating mga taga-barangay sa pag-manage ng evacuation center at ang tamang pagkalap ng datos na kailangan sa reporting,” pahayag ni Esmerio.

Ani Esmerio, mahalagang mapag-aralan at mapaghandaan ang mga ganitong klaseng pangyayari kung ito ay posibleng mangyari sa hinaharap upang mas madaling makapagbigay ng aksyon at tulong sa mga mamamayan.

Dagdag niya, dahil sa posibilidad na magkaroon ng evacuation kung sakaling mangyari ang mga ito, mahalagang magkaroon ng mga pasilidad na maaaring gawing evacuation centers sa mga barangay upang maging displacement site o mapaglilipatan sa mga ito.

Idinagdag din sa usapin ang pagtatalaga ng mga barangay evacuation centers na isang posibleng gagamitin ay ang mga paaralan.

“Actually, ang mga schools pwede naman i-consider kung wala pang building talaga for evacuation centers sa mga barangay. Kasama ito sa training namin during identification,” paliwanag ni Esmerio.

Dagdag niya, mas mainam na mapaghandaan ng ito lokal na pamahalaan para sa pagtugon sa mga posibleng mangyari upang mapangalaan ang buhay ng mga mamamayan.