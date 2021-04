Pagsasanay para sa badminton at table tennis isinagawa sa San Vicente

Isang trainers’ training ang isinagawa ng pamahalaang lokal ng San Vicente bilang bahagi ng sports clinic para sa badminton at table tennis noong araw ng Martes, Abril 6.

Ang nasabing pagsasanay ay nahati sa dalawang bahagi kabilang ang workshop at lecture na isinagawa sa Malagnang Building at ang actual na paglalaro na ginawa naman sa covered gym.

Nagsilbing training coach sina Frederik Caabay at Carlo Buitizon na binigyan naman ng buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pamumuno ni mayor Amy Alvarez.

Ang mga kalahok ay ang mga manlalaro ng San Vicente sa badminton at table tennis na kumatawan sa bayan sa Palarong Panlalawigan, pang-rehiyon at pambansa sa larangan ng palakasan at sports.

Kabilang sa mga youth achievers na may edad 10-20 taong gulang at naging kalahok ang mga sumusunod:

Si Kieth Iven T. Arguelles na tatlong beses lumahok sa intramural meet at isang beses sa District Meet para sa larong badminton. Si Arguelles ay player din ng archery kung saan siya ay lumahok sa MIMAROPA Meet, Palarong Pambansa, at STRASUC Meet at nag-uwi ng mga medalya.

Ang table tennis player naman na si Precious Junorm Fulgarinas ay tatlong beses naging kalahok sa National Collegiate Athletic Association at naging 3rd placer din sa Brunei Indonesia Malaysia Philippines East Asia Growth Area (BIMP-EAGA) Friendship Games noong taong 2012. Siya ay kumatawan din sa lalawigan ng Palawan sa Palarong Pambansa at nag-champion sa MIMAROPA Meet mula 2010 hanggang 2015.

Si Ressie C. Mengullo naman ay anim na beses nakasali sa Palarong Panlalawigan, dalawang beses sa MIMAROPA meet at isang beses ding nakasama sa Palarong Pambansa bilang pambato din sa Table Tennis.

Naniniwala naman si Karen Varquez Andonga, ang organizer ng nasabing trainers training, na malaki ang maiitutulong ng gawaing ito sa paghubog at pagsasanay pa ng kanilang kaalaman, kakayanan at husay sa larangan ng badminton at table tennis. Makakabawas stress at makakatulong sa kanilang physical at mental na kalusugan ng mga ito.

“Para sa kabataan it’s a big break for them to learn and lessen their stress kasi diba more than a year na walang normal event gaya nito so ito ibibigay ng libre ng LGU para sa kabataan to be fit and healthy again physically and mentally since free ang gagawing sports clinic and training,” pahayag ni Andonga.

“Helpful siya, and not to mention this will be the starting point para makapag-identify tayo ng mga competetive athletes natin soon but this time, ang importante makapagbigay tayo ng pagkakataon sa mga kabataan to participate and be part of this activity,” dagdag niya.

Ayon pa kay Andonga, pagkakataon na rin ito para muling makapagsanay ang mga kabataan sa halip na sa mga gadgets na lamang nakatutok dahil na rin sa pandemya.

“Ma-maximize na rin natin ang mga young achievers natin na sila ang magiging local coaches natin sa gagawing sports clinic na mai share ang kanilang skills sa kapawa kabataan since ang mga kabataan ay addict na sa gadget. It is thru the effort and full support of the LGU Kasi si Mayor (Amy Alvarez) mismo ang nag-request to start this kind of event na hindi need ng maraming participants to ensure [na nasusunod] pa rin ang health protocols” paliwanag niya.

Share this: Twitter

Facebook



WP Post Author Alex Baaco is the correspondent of Palawan News in San Vicente, Palawan. He also covers politics, government policies, tourism, health and sports. His has interest in travelling and exploring different places and food. See author's posts