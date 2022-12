Isinusulong na ang pagsasaayos ng mga imprastraktura sa Sabsaban Falls sa bayan ng Brooke’s Point sa pamamagitan ng isang resolusyon na ipinasa ni Sangguniang Bayan member Nathan Lacanilao noong Martes, December 6.

Sa ilalim ng resolusyon, hinihiling nito kay Brooke’s Point mayor Cesareo Benedito na maglaan ng pondo sa paglalagay ng safety barriers at pagsasaayos ng sirang tulay upang mabigyan ng proteksyon ang mga tumutungo sa nasabing pasyalan.

“Simula bata ako, madalas kami naliligo dito at sana maalagaan natin at pagandahin ng sa gayon mas makilala ang ating bayan at tumaas ang turismo sa pamamagitan nito. Dagdag kita sa ating mga kababayan, dagdag kita sa transportasyon, sa maliliit na negosyo, accommodation at tax para sa ating gobyerno kung muling maisaayos ito,” sabi ni Lacanilao.

Kabilang sa panukala ni Lacanilao ay ang paglalagay ng safety barrier sa bandang itaas ng falls para sa mga taong umaakyat dito.

Depensa ng konsehal, masusing pagpaplano ang kinakailangan sa paglalagay ng barrier upang wala itong maging epekto sa kalikasan.

“Sa pinakaitaas banda ng falls sa may right side, naalala ko po kasi halos nasa limang (5) tao or more than na ang nahulog doon, ang priority ko talaga ay kaligtasan ng mga kababayan natin,” ayon kay Lacanilao.

“Mas gusto ko sana kasi na hindi masisira ang likas na yaman natin, pero mapangalagaan lang din ang mga turista sa aksidente,” dagdag pa niya.

Inaasahan naman ng konsehal na agad na maaprobahan ang kanyang panukala upang ito ay maisakatuparan sa lalong madaling panahon.

“After po, magkakaroon yan ng committee meeting kasama na po ang Budget, Infrastructure, Office of the mayor. Then sila na mag-decide kung ma-approve nila and or hanggang saang budget lang ang kaya nila,” aniya.

