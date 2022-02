Isang pagsubok ngayon para sa mga nagtitinda ng karne ng baboy sa bayan ng Sofronio Española ang pagpasok ng mga negosyante mula sa ibang munisipyo ng lalawigan at sa lungsod ng Puerto Princesa upang bumili rin ng suplay.

Ayon kay Ronald Limco, isang negosyante na namimili ng baboy sa Sofronio Española, sa kasalukuyan ay P160 per kilo ang bilihan ng live weight samantalang nasa P280-P290 naman ang benta ng karne nito sa palengke.

Dagdag niya, nasa P170 naman kada kilo ng live weight ang bili ng mga negosyante galing sa labas ng kanilang bayan, na ayon sa kanya, ay mapipilitan silang sabayan upang hindi maubusan ng suplay ng karne sa bayan.

“Mapipilitan siguro kami na itaas din ang bili namin pero oobserbahan pa namin kung magpapatuloy ang bilihan nila dito ng live pig. Kasi isabay namin ang presyo namin sa kanila, kaysa naman wala kaming mabili dito, at wala kaming maibenta sa palengke,” pahayag ni Limco.

“Pero kung kaunti lang naman ang mabili nila dito kasi karamihan dito small piggery lang din, may nagbibigay pa rin talaga sa atin sa P160, yon talaga ang laro mg presyo namin ng mga kasama kong buyers,” dagdag niya.

Paliwanag ni Limco, kung sasabay sila sa presyo ng mga buyer mula sa labas ay posibleng maaapektuhan din ng kaunting pagtaas ang presyo ng karne ng baboy na ibebenta din nila.

“Siguro kung ang karne ay dating P280-290, baka magiging P300 per kilo, kasi malulugi rin talaga kami sa kapital naming. Pero oobserbahan pa rin namin ito kasi kung hindi naman tuloy-tuloy ang pasok nila dito, hindi po maapektuhan ang presyo namin sa lokal,” aniya.

Umaasa naman ang mga local buyers na sana ay mapansin ito ng pamahalaang lokal upang mailapit sa Department of Agriculture (DA) o kaya ay sa Department of Trade and Industry (DTI) para masolusyonan ang kanilang problema sa mga buyers na pumapasok upang mamili ng baboy.

Samantala, ayon sa DTI, pinapayuhan ang mga mamimili na bisitahin sa kanilang website ang ‘e-presyo’ na naglalayong mabigyan ng tamang presyuhan ang mga mamimili, upang mamonitor ang mga presyuhan ng karne at iba pang meat products.

E-Presyo is the online price monitoring system (OPMS) of the DTI where consumers can check the prevailing prices of basic necessities and prime commodities that are being monitored by the DTI. It serves as a price guide for consumers in doing their grocery shopping which in turn ensures “value for money,” ayon sa DTI.