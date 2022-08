- Advertisement by Google -

Sa gitna ng nakaambang krisis sa agrikultura ay nais ng Office of the Provincial Agriculturist (OPA) na isulong at paunlarin ang organic farming sa lalawigan.

Sa ginanap na 1st Palawan Organic Agriculture Congress 2022 noong August 26 ay binigyang diin ni provincial agriculturist Dr. Romeo Cabungcal na isa ang organic farming sa nakikita nilang paraan upang mapataas ang produksyon ng mga produkto at kita ng mga magsasaka.

“Sa ating pagsasagawa ng organic agriculture, tinitingnan din natin ano ba ang mga aspetong puwede nating tingnan upang makaambag ito sa produksiyon at kita ng mga magsasaka. Dito ay mali-less [gastos] kasi hindi na sila gumagamit ng fertilizer at pesticide na may chemicals kundi ‘yong mga ginagawa nila na nandoon din sa kanilang mga sakahan. So, sa ganung pamamaraan marami ‘yong matitipid ng ating mga magsasaka at tataas ‘yong kanilang kita at the same time tataas din ang kanilang mga ani,” ayon kay Cabungcal.

Tinalakay din sa nasabing pagtitipon ang mga kasalukuyang programa ng OPA, Department of Agriculture (DA)- MIMAROPA at iba pang ahensya na naglalayong makatulong sa mga magsasaka.

Ito ay dinaluhan ng humigit kumulang 200 na mga partisipante na binubuo ng mga organic farming practitioners at mga kawani ng Municipal Agriculture Office (MAO) ng mga bayan sa lalawigan.

Samantala,hinikayat naman ni Board member Ariston Arzaga, pinuno Committee on Agriculture and Aquatic Resources ng Sangguniang Panlalawigan ang mga nagsidalo na paigtingin at pagibayuhin ang organic farming sa kani-kanilang munisipyo upang maiangat ang kabuhayan ng mga nasa sektor ng agrikultura.

“So, tulungan po ninyo kami papaano natin itataguyod itong organic farming hindi lamang po sa vegetables at high value crops maging sa prime staple crops natin sa lalawigan para sa ganun mas makatipid ‘yong ating mga magsasaka”, sabi ni Arzaga.

