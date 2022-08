- Advertisement by Google -

Inaasahang maipapatupad na sa bayan ng Busuanga ang Rapid Land Tenure Appraisal (RLTA) sa lahat ng mga residente na nais kumuha ng titulo sa kanilang mga lupain.

Ito ay matapos na magkasundo ang pamahalaang lokal ng Busuanga at ng Community Environment and Natural Resources (CENRO) sa pamamagitan ng Memorandum of Partnership Agreement (MPA) para sa implementasyon ng RLTA noong Agosto 4.

Ang RLTA ay isang proseso upang makakuha ng isang malinaw na sitwasyon ng lupa o land tenure profile bago magsimula ang operasyon ng pagpapatitulo ng mga lupain sa isang barangay o munisipyo.

Ayon kay Busuanga Mayor Elizabeth Cervantes, naglalayon ang RLTA na matukoy ang mga lupang maaaring magkaroon ng aplikasyon para titling o patititulo.

- Advertisement -

Dagdag pa niya, maraming lupain ang hindi pa titulado sa kanilang bayan samantalang ito ay na-survey na, maraming taon na ang nakakalipas at kinakailangan ng ma-update.

Samantala, umaaasa si Mayor Cervantes na maisasagawa ito ng maayos at makatulong sa mga mamamayan ng Busuanga para magkaroon sila ng titulo na kikilala sa kanilang pag-aari sa kanilang mga lupain.

- ADVERTISEMENT - VACANT SPACE AT SAN MIGUEL COMMERCIAL BUILDING Located at the San Miguel National Highway Caltex Compound beside the new airport, with an area size of 11sqm, that could be used for any business, from office type to the tourism industry. For more information contact: 0917-712-1302 / 0995-038-2027.

About Post Author

Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts