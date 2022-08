- Advertisement by Google -

Aprubado na ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms ng kongreso ang panukala na ipagpaliban ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) na nakatakda sa Disyembre ngayong taon.

Sa isinagawang deliberasyon ng komite, iminungkahi ni 4th District Cavite Rep. Elpidio Barzaga Jr. na pagdedesisyon muna kung ipagpapaliban ba ang nakatakdang eleksyon ngayong taon bago pag usapan kung kailan ito isasagawa.

Sa botong 12-2 ay nanalo ang mga kongresistang pabor sa pagpapaliban ng BSKE.

Agad namang iminungkahi ni Bragaza na isagawa ang eleksyon sa unang Lunes ng Disyembre taong 2023 na sinegundahan naman ng ilan pang mga mambabatas.

Bago ang naging deliberasyon sa komite, mayroong humigit kumulang tatlong panukalang batas upang ipagpaliban ang 2022 BSKE sa Disyembre na nakahain sa senado at kongreso.

Sa nasabing mga panukala, nais ng mga mababatas na isagawa ang BSKE sa Mayo o Disyembre ng 2023 o sa Mayo 2024.

