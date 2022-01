Nasa kalahati na ng mga kalat na iniwan ng bagyong Odette sa bayan ng Roxas ang natapos nang linisin ng clearing operations team, isang buwan makalipas na manalasa ang bagyo, ayon kay municipal administrator Vic Lagera.

Dagdag pa ni Lagera, dalawang araw makalipas ang paghagupit ng bagyo ay agad silang nagsagawa ng clearing operations at naging passable ang mga pangunahing daan sa bayan kaya naging mabilis at tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga pangunahing serbisyo sa mga residente, at maging sa iba pang bayan na dumadaan sa Roxas.

Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy ang clearing operations sa bayan, maging sa mga island barangay.

(Larawan mula sa bayan ng Roxas LGU)

Tumulong na rin ang mga kawani ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) mula sa mga bayan ng Bataraza, Brooke’s Point at Rizal sa bahaging sur ng lalawigan.

- Advertisement -

“Tuloy tuloy pa rin ang clearing operation natin ngayon. Mga nasa 50% na ang natapos natin ma-clear, yung mga roads naman natin especially ang mga busy roads natin ay passable agad two days after typhoon Odette. Mga debris nalang din ang nililinis sa ngayon.” ni Vic Lagera Admin officer ng Roxas.

(Larawan mula sa bayan ng Roxas LGU)

“May mga volunteers tayo from Southern municipalities na mga MDRRMO, at hiwa-hiwalay ang mga team natin na naglilinis ngayon. diko lang sure kung ano anong team pa ang nandito ngayon pero may dadating pa yata at papalit na mga MDRRMO from other municipalities para tumulong sa ating clearing operations” dagdag pa ni Lagera.