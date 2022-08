- Advertisement by Google -

Patuloy ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard (PCG) sa Sabang Substation nito para magsagawa ng search and retrieval (SAR) operation kaugnay sa naiulat na bangkay na nakitang palutang lutang sa karagatang sakop ng Barangay New Panggangan sa lungsod ng Puerto Princesa.

Ayon kay LTSG Gretch Mary Acuario, tagapagsalita ng Coast Guard District Palawan (CGDPAL), una nang nagsagawa ng paghahanap ang kanilang mga tauhan kahapon, matapos nilang matanggap ang nasabing report ngunit bigo silang makita ito dahil na rin sa malakas na alon.

Dagdag pa ng PCG, ang kanila umanong isinasagawang SAR ay beripikasyon lamang sa mga natatanggap nilang report mula sa mga mangingisda at opisyal ng barangay, ngunit nilinaw nito na walang mga reported missing individual sa kanilang tanggapan.

“For verification tayo kaya nag-iikot ang mga coastguard natin pero wala kaming natatanggap na report na may nawawalang indibidwal o mangingisda sa area o kalapit na lugar,” pahayag ni Acuario.

