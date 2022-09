- Advertisement by Google -

Higit 500 rice farmers mula sa iba’t-ibang bahagi ng lalawigan ang bumisita sa Provincial Hybrid Rice Derby Demonstration Farm sa Brgy. Malinao sa bayan ng Narra kaugnay ng Farmer’s Field Day nitong September 15.

Ayon kay Provincial Agriculturist Dr. Romeo Cabungcal, layon ng programang ito na ipakita sa kanila ang kagandahan ng pagtatanim ng hybrid seeds bilang punla ng mga ito sa pagtatanim ng palay at mas lalong mapaunlad ang rice production sa probinsya. Makakatulong din aniya ito sa pagpapalago hanapbuhay ng mga magsasaka

“Ito ay magbibigay benepisyo doon sa mga magsasaka na kung saan ito ay makatutulong para itaas ang kanilang ani at kanilang kita. Ang pag de-derby ng iba’t ibang klase o uri ng variety ng rice seeds ay malaki ang maitutulong di lang sa munisipyo ng Narra kundi sa lahat ng mga munisipyo na nagpo-produce ng palay lalo na karamihan dito sa southern municipality is rice producing municipality, this is showcasing package of technology on hybrid rice production with 8 rice seeds companies and 19 seeds varieties,” sabi ni Cabungcal.

Samantala, ipinaabot naman ni Engr. Ma. Christine Inting, DA-MIMAROPA OIC Regional Executive Director ang buong suporta ng kagawaran para sa mga magsasaka sa lalawigan.

Dagdag ni Inting, ang ganitong mga proyekto ay kaakibat ng layunin ng Marcos Administration na pataasin ang produksiyon ng palay sa bansa.

“Isa rin po sa mandate ng ating Secretary ng Department of Agriculture na si President Bongbong Marcos ay pataasin ang produksyon ng palay sa Pilipinas. So, paano po natin yan makukuha kung hindi natin alam kung ano ang varieties na angkop sa atin at kayang magbigay sa atin ng mataas na yield,” sabi niya.

