Isang kilos-protesta ang isinagawa ng mga residente, magsasaka, at ilan pang anti-mining advocates sa Barangay Mambalot sa bayan ng Brooke’s Point noong araw ng Lunes, Enero 10, dahil sa dumadaloy na laterite sa kanilang mga basakan.

Sa pamamagitan ng isang programa ay inilabas ng mga nagprotesta ang kanilang hinaing laban sa Ipilan, MacroAsia Corporation, at Lebach Mining Corporation, na ayon sa kanila ay nagdudulot ng pagkasira sa kanilang mga lupang sinasaka kung saan nagmumula ang kanilang pinagkakakitaan.

Ayon kay Job Lagrada, isang anti-mining advocate, maraming magsasaka ng palay sa bahagi ng Mambalot ang unti-unti nang nakakaranas ng pagdaloy ng laterite sa kanilang mga basakan simula noong buwan ng Nobyembre at Disyembre.

“Palagay natin tatagal ito kung lumala ang sitwasyon mula doon sa mga waste nila na nasasama sa mga overflow ng ating ilog sa Ipilan at Maasin. Nasa gitna kasi kami sa Mambalot,” pahayag ni Lagrada, Enero 11.

“Ang concern natin dito ay ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Brooke’s Point. Kung masisira ang basakan nila, wala talagang kakainin,” dagdag niya.

Aniya, may ilan din kasing mga hukay ang Lebach Mining at Macro Asia sa bahagi ng Maasin at Ipilan mula sa mga naging exploration nito noon na dahilan din upang magdulot ng landslide sa komunidad at pagdaloy ng laterite sa basakan.

“Actually, hindi lang talaga INC, pati itong dalawa. At lahat po ng barangay sa Brooke’s Point, ay may mga naka-schedule tayong rally,” aniya.

Ayon sa kaniya, bilang bahagi ng legalidad at aksyon sa problema ng komunidad, gagawa sila ng hakbang at hihingi sa mga international community at non-government organizations (NGO) upang makapagsagawa sila ng scientific na pagaaral at mapanagot ang mga kompanya ng mina.

“Kung DENR ang lalapitan namin, parang wala ding nangyayari. Sila pa nga ata ang kakampi ng mga ito, kaya siguro sa mga NGOs tayo lalapit at sana ay matulungan tayo sa mga nangyayaring ito,” paliwanag niya.

Magugunitang nakakuha ng Mayor’s Permit to Operate ang INC simula noong Setyembre 29, at nagtapos noong Disyembre 31 ng nakalipas na taon.

Sa kasalukuyan, wala pang nakukuhang impormasyon ang Palawan News kung ang INC ay nakapag-renew ng kanilang Mayor’s permit para sa taong 2022.