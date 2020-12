Pagbubukas ng Puerto Galera Molecular Laboratory, kasado na

Pinangunahan ni Mayor Rocky D. Ilagan at Vice Mayor Marlon Lopez ang aktibidad kasama ang mga panauhin na sina Vice Gov. Antonio Perez, mga bokal ng unang distrito na sina Voltaire Brucal at Edilberto Ilano, ilang mga opisyales ng bayan at si Rev. Fr. John Dave Francis Pineda na siyang nagsagawa ng pagbabasbas ng nasabing laboratoryo.

PUERTO GALERA, Oriental Mindoro, Dis. 4 (PIA) — Handa na ang bayang ito sa napipintong pagbubukas ng unang RT-PCR testing center sa isang munisipalidad sa lalawigan, ang Puerto Galera Molecular Laboratory sa bahagi ng Puerto Galera Hospital Compound, Brgy. Poblacion, matapos itong basbasan noong Disyembre 2.

Sinabi ni Ilagan sa kanyang mensahe, “binisita ng mga kawani ng Department of Heath (DOH) ang lugar noong mga nakaraang linggo at amin na lamang hinihintay anumang oras mula ngayon o sa susunod na buwan ang license to operate para pormal na naming buksan ang laboratoryo.”

Samantala, ayon kay Municipal Health Officer Dr. Rodel B. Gabayan, Jr., “malaking tulong ito sa aming programa lalo sa inaabangang muling pagbubukas ng turismo sa aming bayan na siya naming pinagkakakitaan.”

Anya, nakapaloob ito sa ipatutupad na programa sa kalusugan ng lokal na pamahalaan: ang paghadlang, pagtuklas, paglayo o pag iwas, palagay sa kapwa o trato at rehabilitasyon ng mga may sintomas ng COVID19 upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa mga mamamayan.

Katuwang ng LGU sa programa ang Best Care Medical Clinic na siyang naglaan ng mga kagamitan na nagkakahalaga ng P8 milyon habang ang lokal na pamahalaan ang nagbigay ng lugar.

Ayon pa sa alkalde, “ang RT-PCR test sa ibang lugar ay nagkakahalaga ng P7,000-P8,000, dito sa aming bayan ay P3,00, na makukuha agad ang resulta matapos ang 45 minuto at sa mga naninirahan sa aming bayan ay libre naming itong ipagkakaloob.”

Ang Puerto Galera Molecular Laboratory ay ang ikalawang RT-PCR testing center sa lalawigan kasunod ng sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. (DN/PIA-OrMin)