Kabilang sa mga mahahalagang legislative agenda na isusulong ng administrasyon ni President Bongbong Marcos ay ang pagbabalik ng mandatory Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) sa senior high school programs sa lahat ng public at private na eskwelahan sa bansa.

Sa kanyang kauna-unahang state of the nation address (SONA) ngayong araw, nanawagan si Pres. Marcos sa Congress na magpasa ng batas para sa pagbabalik ng ROTC upang ihanda ang mga estudyante na ipagtanggol ang bansa at makatulong sila sa ano mang kalamidad o sakuna.

Ayon sa pangulo, ang mga Grade 11 at Grade 12 sa lahat ng pampubliko at pribadong tertiary-level educational institutions ay dapat na i-require na magpatala sa mga military program para mayroong reservists ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na makakatuwang nito.

“This will seek to reinstitute the ROTC program as [a] mandatory component of senior high school programs (Grades 11 and 12) in all public and private tertiary-level educational institutions,” pahayag ni President BBM.

“The aim is to motivate, train, organize and mobilize the students for national defense preparedness, including disaster preparedness, and capacity building for risk-related situations,” dagdag niya sa kanyang mahigit isang oras na 1st SONA.

Matatandaan na kailan lang ay ipinanukala din ito ni Department of Education (DepEd) Secretary at Vice President Sara Duterte na nagsabing magiging daan din ito upang madisiplina ang mga kabataan at maging kapaki pakinabang sila sa bansa lalo na panahon ng kalamidad at sakuna.

Ang ROTC ay matatandaan na hindi na ginawang mandatory dahil sa nangyari sa estudyante ng University of Sto. Tomas na si Mark Welson Chua noong 2001. Matapos niyang ihayag ang mga katiwalian sa ROTC sa kanyang unibersidad, natagpuan siyang patay ng nasabi rin na taon sa Pasig River.

Nagkaroon ng mga kilos-protesta ang mga estudyante para i-abolish ang ROTC kaya ipinasa ang Republic Act 9163 o ang National Service Training Program (NSTP) noong 2002. Sa ilalim ng batas na ito, binigyan na ang mga estudyante ng karapatan na piliin kung ano ang gusto nilang programa — ROTC, Civil Welfare Training Service (CWTS), o Literacy Training Service (LTS).