Apektado ng shear line, o pagkakataon kung saan ang malamig (northeast monsoon) at mainit (easterlies) na hangin ay nagsasalubong sa dagat Pacifico, ang buong Southern Luzon ngayong araw ng Huwebes, Nobyembre 11, kaya makakaranas ang mga lugar dito ng maulap na panahon, may pagkulog, at manaka-naka hanggang minsan ay malakas na pag-ulan.

“Ang northeast monsoon ay kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon,” ayon kay PAGASA weather specialist Aldczar Aurelio. Wala pa ring binabantayan silang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility (PAR).

Sa Puerto Princesa, ang temperatura ay nasa 25 degrees Celsius hanggang 31 degrees Celsius samantalang sa Kalayaan Islands ay 26 degrees Celsius hanggang 36 degrees Celsius.

Ang gale warning ay nakataas sa seaboard ng Luzon sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, at Ilocos Norte.