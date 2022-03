Ipinahayag ng Department of the Interior and Local Government Office (DILG) sa bayan ng Roxas na hindi dapat nagre-release ng barangay ID na mali ang nakalagay na pangalan upang masunod lamang ang isang requirement para sa anumang uri ng transaksyon.

Ayon kay Anne Herrera Llagan, municipal local government operations officer ng Roxas, ang gawaing ito ay hindi tama, at bagkus ay dapat mag-issue na lang ng ceritification ang barangay.

“Hindi naman tama na gumawa ng ID na mali ang pangalan. Mas maganda sana kung ang ginawa ng barangay ay nag-issue na lang ng certification na tungkol doon sa mga listahan nga na may mga error doon sa mga pangalan,” pahayag ni Llagan.

Ang nasabing usapin ay lumabas matapos na isang residente ng Barangay 1 (Poblacion) sa nasabing bayan ang nagreklamo dahil sa aniya’y biglang pagtaas ng singil para sa pag-release ng barangay ID na aniya’y isang requirement para makuha ang P5,000 na ayudang ipinamamahagi ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) noong araw ng Sabado, Pebrero 26, para sa mga naapektuhan ng bagyong Odette.

Ayon sa nagrereklamong residente, mula sa halagang P30 noong nagdaang taon ay naging P70 ito matapos ang bagyo.

“Sabado po yun, hindi kami makakuha ng ayuda kung wala kaming barangay ID na parehong pangalan doon sa listahan ng DSWD. Nagulat po kami bakit P70 na siya, dati naman po P30,” pahayag ng nagrereklamo.

“Sa listahan po kasi, maraming mali ang pangalan. Sabi po ng mga personnel sa barangay, para makuha ang pera ay gawaan na lang ng ID na sunod ang pangalan sa listahan ng DSWD,” dagdag nito.

Ayon kay Llagan, bago lang din niya nalaman ang bagay na ito.

“Hindi pa ito nakarating sa amin. Ngayon lang talaga and pwede naming i-call ang attention ng barangay dito sa isyu. Pero sa side namin, hindi kami ang nagde-decide kung may paglabag ba si barangay o wala, kasi ang proper venue sa mga ganyang administrative offenses o case ay ang Sangguniang Bayan,” paliwanag niya.

Sa pakikipag-ugnayan ng Palawan News kay kapitan Jididia Balangao ng naturang barangay, sinabi nito na ang bagong presyo ng ID ay alinsunod naman sa kaukulang ordinansa nila. Nilinaw din nito na ang dating singil sa pagkuha ng ID ay P25 at hindi P30 gaya ng binabanggint nang nagrereklamo.

“Ang tax code kasi ng Barangay 1 ay na-revise na. Dapat kasi in five years, nire-revise ‘yun. Di namin agad na-revise noong 2019 from 2014. [Noong] 2021 lang namin napag-usapan na gawin at after maayos ngayong 2022 namin naipatupad, from P25, ngayon P70 na,” pahayag ni Balangao.

Nauna na ring ipinahayag ni Balangao na gumawa din sila ng certification noong Sabado at hindi daw nito alam kung kaninong idea ang paggawa ng barangay ID na taliwas sa naging pahayag nang nagrereklamo.

“Holiday kasi noong Friday, maraming nag-panic kasi na-post na ang listahan. Nakita na nila na maraming mali, kaya hindi ko talaga alam kung saan nanggaling ang idea ng paggawa ng ID. Ang nangyari, nagpasok ang aming secretary kasi maraming nagsasabi na kukuha ng ID dahil isa sa requirements ay Valid ID at kung wala aybaranggay ID,” paliwanag niya.

“Mayroon po kaming Valid ID, pero iba nga ang first name ng nasa listahan, kaya ni-require kami ng barangay ID na sunod ang name sa listahan. Yun ang ginamit namin sa pagkuha ng pera,” paglilinaw naman ng nagrereklamo.