Sa ikalawang pagkakataon ay nagsagawa ng Youth Empowerment Campaign (YEC) ang Provincial Anti-Drug Abuse Council (PADAP) at Community Enhancement and Livelihood Program (CELP) ng Pamahalaang Panlalawigan sa bayan ng Bataraza na ginanap sa Rio Tuba National High School (RTNHS) nitong nakalipas Nobyembre 23-25, 2022.

Ang aktibidad ay nilahukan ng humigit kumulang 300 na mga estudyante mula sa Grade 12 Senior High ng naturang paaralan kung saan nakatuon ang mga topikong tinalakay sa Drug Prevention Campaign ng programa na naglalayong mailayo at mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga kabataan hinggil sa napapanahong mga suliranin na maaaring kaharapin dulot ng masasamang bisyo tulad ng alak, sigarilyo at ipinagbabawal na gamot.

Tinalakay din dito ang masamang dulot ng adiksyon sa sobrang paggamit ng social media, maagang pagbubuntis, depresyon, bullying at ang importansya ng pamilya na nagsisilbing gabay upang magkaroon ng bukas na kaisipan at karagdagang kaalaman ang mga kabataan tungo sa magandang kinabukasan.

Naging katuwang din ng PADAP-CELP sa pagsasakatuparan ng aktibidad ang pamunuan ng Bgy. Rio Tuba sa pangunguna ni Punong Bgy. Nelson Acob gayundin ni SK Chairman Mhel Heramis at sa pakikipagtulungan ng Rio Tuba National High School na pinamumunuan ni Principal II Juanito Madalogdog.

Nakipag-ugnayan din ang mga kawani ng PADAP-CELP sa tanggapan ng Bataraza Municipal Admininistrator gayundin sa Bataraza Rural Health Unit upang maipabatid ang mga aktibidad ng programa sa nabanggit na eskwelahan.

Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng pamunuan ng RTNHS sa Pamahalaang Panlalawigan dahil matagumpay na naisakatuparan ang aktibidad na makatutulong upang mas mamumulat ang kaisipan ng mga mag-aaral at kabataan hinggil sa mga paksang tinalakay.

Matatandaan na unang isinagawa ang YEC sa bayan ng Brooke’s Point nitong nakalipas na Nobyembre 14-26, 2022.

