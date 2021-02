P8 milyon cash subsidy, ipinamahagi ng PCA sa Palawan

Nasa humigit kumulang P8 milyon ang naipamahagi ng lokal na tanggapan ng Philippine Coconut Authority (PCA) ngayong buwan ng Pebrero sa pitong munisipyo sa bahagI ng sur ng lalawigan sa ilalim ng programang Cash and Food Subsidy for Marginalized Farmers and Fisherfolks (CFSMFF) na isinakatuparan ng Department of Agriculture (DA) sa ilalim ng pondo ng Bayahanihan to Recover As One Act 2.

Nasa kabuoang 1,603 na mga coconut farmers ang naging benepisaryo ng programa na nagmula sa mga bayan ng Aborlan, Narra, Quezon, Rizal, Sofronio Española, at Brooke’s Point.

Nakatanggap ang mga ito ng P3,000 bilang cash subsidy sa kanila na kinuha ng mga magsasaka sa partnered remittance centers ng PCA simula noong Pebrero 8 hanggang Pebrero 11, 2021, kasabay ng pamamahagi din sa kanila ng P2,000-worth of groceries at bigas.

Sa panayam ng Palawan News kay Raul Aguilar, Martes (Pebrero 23), ang officer-in-charge ng PCA Palawan, sinabi nito na ang mga magsasakang kwalipikado dito ay mga na-identify ng PCA na nagmamay-ari ng sakahan ng niyog na kalahating ektarya hanggang dalawang ektarya.

“This is a program under DA upang matulungan pa rin sila sa gitna ng krisis natin sa COVID-19, and dahil nga ito ay para sa subsidiya ng mga coco farmers natin, si PCA Palawan po ang nag-identify ng mga beneficiaries natin sa south and north po,” sabi ni Aguilar.

WP Post Author Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts