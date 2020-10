P49M subsidiyang abono para sa mga magsasakang Palaweño, ipinapamahagi na

Ayon sa pinakahuling tala ng ahensya, sa kasalukuyan ay mahigit 5,000 magsasaka mula sa mga bayan ng Roxas, San Vicente, Brooke’s Point, Narra, Sofronio Española, Aborlan, Araceli, Quezon, Taytay at sa Lungsod ng Puerto Princesa ang tumanggap na ng subsidiya na may katumbas na P13 milyong piso.

Ang subsidiya ay iginagawad sa pamamagitan ng ‘Notice of Reimbursement’ (NOR) na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon ng benepisyaryo tulad ng buong pangalan, reference number at kaukulang halaga ng reimbursement na ipapakita sa tanggapan ng M. Lhuilier kasama ang valid ID ng magsasaka.

Ang mga benepisyaryo ng programa ay mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at nakapagbigay ng resibo sa mga nauukol na tanggapan ng Municipal Agriculture na nagpapatunay ng kanilang nabiling abono.

Ang halagang tatanggapin ay nakabase sa klase ng palay na itinanim ng magsasaka at sa sukat ng pinagtaniman. Sa inbred rice na itinanim sa isang ektaryang bukid na may kaukulang gamit na dalawang sako ng abono, ang reimbursement ay nagkakahalaga ng isang sako ng abono o katumbas ng 50 porsiyento ng kanilang ginastos sa pagbili. Sa klase naman ng hybrid rice, katumbas na 60 porsiyento na kanilang gastos sa pagbili ng abono.

Nagpahayag ng pasasalamat ang mga benepisyaryo ng subsidiya tulad ni Imelda Maravillas at Vicente Barade ng bayan ng San Vicente na parehong nagtanim ng hybrid seeds. Pahiwatig ni Imelda na tumanggap ng P4,149 para sa apat na ektaryang palayan, “nagpapasalamat po ako sa ayudang natanggap sa panahon na ito dahil kahit papaano makakatulong ito sa pagsasaka namin”.

“Malaking tulong na po ito dahil sa makakadagdag na rin ito sa pangkonsumo namin. Kung hindi kami nakakuha ng tulong sa amin pa rin ang lahat ng gastos sa pagsasaka”, sambit ni Vicente matapos tumanggap ng P2,074 para sa isang ektaryang bukid.

Magpapatuloy ang pamamahagi ng NOR ng DA hanggang sa maubos ang kabuuang P49 milyon na inilaan ng ahensya para sa mga rehistradong magsasaka na nakalista bilang mga benepisyaryo ng subsidiya.

Ang programang ito ay bahagi pa rin ng Ahon Lahat Pagkain Sapat Kontra COVID-19 o ALPAS na may layuning magkaroon ng sapat na pagkain sa bansa sa pamamagitan ng pag-angat sa produksiyon ng bigas bilang paghahanda sa nakaambang panganib na kakulangan sa pagkain bunsod ng epekto ng pandemya.

Ang mga tala ng benepisyaryo ng subsidiya ay ibinase sa listahan ng mga tumanggap ng subsidiya sa binhi alinsunod din sa Rice Resiliency Program ng Kagawaran. (PIAMimaropa/Calapan)