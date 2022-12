Nakakumpiska ng smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng P260,000 ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) noong Lunes ng gabi mula sa dalawang suspek sa bayan ng Roxas.

Ang mga suspek ay kinilala ni CIDG director P/Brig. Gen. Ronald Lee na sina Jayrahz Velasco, 33, na mula sa bayan ng Quezon sa southern Palawan, at si Diosdado Lagbas, 51, mula sa Puerto Princesa.

Nahuli sila sa aktong nagtratransport ng mga smuggled cigarettes na walang kaukulang dokumento noong December 19 sa isang entrapment operation na ikinasa ng CIDG, kasama ang Roxas municipal police, at iba pang line agencies.

Nakumpiska sa kanila ang 20 karton na may laman na 200 reams ng mga iba-ibang brand ng sigarilyong Fort, ayon pa kay Lee.

Nagbabala si Lee sa mga smugglers na tantanan na ang pagpapakalat at pagbebenta ng mga sigarilyong walang kaukulang permiso at dokumento dahil seryoso sila sa kanilang kampanya para sugpuin ito.

“The CIDG reaffirms to the public that we are relentless in the implementation of our anti-criminality campaigns to put an end to these illegal and criminal activities,” ayon kay Lee.

