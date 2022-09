- Advertisement by Google -

May inilaan ang Pamahalaan na P10.0 bilyon para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) at P1.0 bilyon para naman pang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa susunod na taon.

Ang RCEF ay inilaan upang mapabuti pa ang pagiging produktibo ng mga lokal na magsasaka ng bigas at dagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng pagkakaloob ng makinarya at kagamitan pang bukid at iba pang mga tulong.

Samantala, mayroon din inilaan na P1.0 bilyon sa mga magsasaka at mangingisda, ang Php 510.45 milyon dito ay para sa mga magsasaka ng mais, habang ang P489.6 milyon ay para sa Fisherfolk.

Ayon sa Department of Budget and Management, na doble ang badyet para sa taong 2023 para sa sektor ng agrikultura. Ang hakbang na ito ay lubhang mahalaga sa pagkamit ng seguridad sa pagkain na isa sa mga pangunahing layunin ng administrasyong Marcos. (PIA-NCR)

- Advertisement -

#AHealingPlace – Drug Test Available at Adventist Hospital Palawan, one the 10 best hospital in the country.

For more inquiries:

0915-068-9604 | 0915-788-8863

#AHealingPlace

#AdventistClinic

#AdventistHospitalPalawan

#AdventistDialysisCenterBrookesPoint

Home of Love, Joy and Happiness

About Post Author