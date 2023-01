Pinagkalooban ng P1 milyon na subsidiya ng pamahalaang panlalawigan ang Brgy. Panacan 2 sa bayan ng Narra habang hindi pa ito napaglalaanan ng national taxt allotment ng pamahalaang nasyunal matapos itong maging isang ganap na barangay noong 2006.

Ayon kay provincial information officer Christian Jay Cojamco, personal na ipinagkaloob ni Governor Victorino Dennis M. Socrates, kasama sina Vice Governor Leoncio N. Ola at ang mga miyembro ng ika-44 Sangguniang Panlalawigan, ang isang milyong pisong subsidiya para sa Brgy. Panacan 2, Narra, para sa taong 2022.

Tinanggap ito ni Panacan 2 barangay chairman Reynaldo B. Dela Rosa, kasama ang bumubuo ng barangay council sa ginanap na regular na sesyon ng Sangguniang Panlalawigan, kahapon, January 3.

Ayon pa kay Cojamco, layon ng pagkakaloob ng taunang subsidiya na magkaroon ng karagdagang pondo na maaaring magamit para sa iba’t ibang mga programa sa barangay na kapaki-pakinabang sa mga residente.

Kaugnay nito, nagpasalamat naman si Dela Rosa sa patuloy na pagbibigay ng financial support sa kanilang barangay.

“Nagpapasalamat po ako sa Provincial Government through Gob. Socrates, Vice Gov. Ola at sa bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan. Maraming-maraming salamat po sa aid na ipinagkaloob niyo sa Panacan 2. Malaking tulong po ito sa aking barangay dahil alam naman po ninyo bago pa lang tayo naging ganap na barangay at wala pa po kaming NTA. Ayon po talaga ‘yong inaasahan namin para maibigay po namin ang iba’ t ibang services sa aming barangay,”ayon kay Dela Rosa.

Ito ay naisakatuparan sa bisa ng Provincial Resolution No. 17342-A series of 2022 na may titulong “Authorizing the Hon. Governor V. Dennis M. Socrates to immediately release in one-time manner the amount of 1 million pesos (1,000,000.00) representing the subsidy of the Provincial Government of Palawan (PGP) to Barangay Panacan 2, Narra, Palawan” na iniakda ni Board Member Ryan D. Maminta at ng lahat ng bumubuo ng ika-44 Sangguniang Panlalawigan bilang co-authors na nilagdaan ng Gobernador nitong nakalipas na December 19, 2022.

Matatandaan na taong 2006 nang maging isang ganap na regular na barangay unit ang Panacan 2 sa bisa ng Sangguniang Bayan of Narra Resolution No. 875 series of 2005 at Sangguniang Panlalawigan Provincial Ordinance No. 935 series of 2006 at pinagtibay sa pamamagitan ng Republic Act No. 11919 series of 2022 o “An act separating Sitio of Panacan-2 from barangay Panacan in the Municipality of Narra, Province of Palawan and constituting it into a separate and independent barangay to be known as barangay Panacan 2” noong June 30, 2022.

About Post Author