Aabot sa P1.9 bilyon ang pondo na maaaring hilingin ng Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) para sa mga nasalanta ni bagyong Odette sa lalawigan ng Palawan base sa post disaster needs assessment (PDNA) na isinagawa nito kamakailan.

Sa panayam ng Philippine Information Agency (PIA) sa Palawan kay Marie Antonette McStay, ang PDNA team leader ng ng DHSUD, kung pagbabatayan ang kanilang mga datos, napakalaki ng iniwang pinsala ng bagyo dahil sa mga sinira nitong kabahayan sa tabing dagat.

“Ang total damage cost sa housing, both partially and totally damaged, is amounting to P1.4 billion, at kung ilalagay naman natin ang [economic] losses natin, which is pertaining to the damages sa bahay, ay P403 million,” pahayag ni McStay.

Ipinanunukala rin nila na bigyan ng P10,000 ang mga biktimang ang bahay ay bahagyang nasira (partially damage), at P30,000 para sa mga bahay na lubhang nasira (totally damage) bilang recovery needs.

Nilinaw naman ni McStay na ang mga datos ay kanilang kinuha lamang mula sa anim na pinaka nasalantang lugar, partikular na ang Puerto Princesa City, at mga munisipyo ng Roxas, San Vicente, Duraman, Taytay, at Araceli.

Kapag naaprubahan aniya, ang financial assistance na ito ay ibababa sa mga lokal na pamahalaan para ipamahagi sa mga natukoy na mga biktima ng bagyo, na batay naman sa ipinasang listahan ng mga barangay o local government units sa PDNA team.

Dagdag pa niya, ang tulong pinansyal na ito ay iba pa sa ibinigay na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng mga LGU. (MCE/PIA MIMAROPA, PALAWAN)