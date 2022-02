Mapapakinabangan na ang oxygen plant na pinasinayaan noong Pebrero 18 sa Southern Palawan Provincial Hospital (SPPH) sa bayan ng Brooke’s Point.

Pinangunahan ni Fr. Custudio Embillado Jr, assistant parish priest ang pagbasbas sa pasilidad na sinundan ng ribbon cutting ceremony na dinaluhan nina Engr. Saylito M. Purisima, hepe ng Infrastructure program ng pamahalaang panlalawigan; Provincial Health Office (PHO) chief Dr. Erika Faye Labrador; executive assistant Merry Beth Caabay, at SPPH chief Dr. Amabel Labor.

Ang oxygen plant ay pinondohan ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ng P31.8 milyon, ayon sa ulat na inilabas ng Palawan Provincial Information Office (PIO) noong Pebrero 19.

(Photos by Noriel Nueca/Palawan Provincial Information Office)

Sa paliwanag ni Engr. Purisima na nasasaad sa ulat ng PIO, sinabi nito na ang teknolohiya ay kahalintulad sa bansang Australia kung saan meron itong 78% Nitrogen, 21% Oxygen, at 1% Others. Kaya ng planta na makapaglikha ng 22 cylinder sa loob ng isang araw at masuplayan ang pangangailangan sa buong lalawigan.

Sa naging mensahe naman ni Dr. Labor, ipinahayag nito na ang tugon ng administrasyon ni Governor Jose Alvarez sa kakulangan ng oxygen sa Palawan, ay malaking tulong lalo na at patuloy na hinaharap ang pandemya.

“Dahil sa pandemya ay nangailangan ng maraming supply ng oxygen sa lalawigan para sa mga vital at critical patients. Dati ay nahihirapan tayong makaangkat pa sa Kamaynilaan ng oxygen,” pahayag ni Dr. Labor.

“Ngayon ay tayo na ang makakapag-supply sa mga karatig pang mga ospital. Nagpapasalamat tayo sa katuparan ng pangako ni Governor Jose Ch. Alvarez,” dagdag niya.

Ito ang pinaka-unang pinasinayaan na oxygen plant sa lalawigan ng Palawan at inaasahan din ang pagbubukas ng kahalintulad nito sa Northern Palawan Provincial Hospital (NPPH), Aborlan Medicare Hospital, Coron District Hospital, Cuyo District Hospital, at Narra Municipal Hospital.