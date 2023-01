Kilala niyo ba ang tinaguriang “Ordinaryong Vlogger” na si Val Santos Matubang?

Siya lang naman ay mayroong 1.18M subscribers sa Youtube at 32k followers sa Facebook na umano ay tumutulong at nagbibigay kalingap sa mga mahihirap na kanyang pinopost. Kailan lang ay nasa lungsod siya ng Puerto Princesa at sinorpresa ang isang lola sa Liberty ng siya ay magpakilala at magkunwaring kamag-anak nito.

Sa kanyang vlog na ginawa noong January at ipinost noong January 9 sa kanyang Facebook page ay makikita si Matubang na naglalakad habang pinupuri ang lungsod dahil sa angking linis nito. Nagsimula ang kanyang vlog sa Capitol area kung saan naghanap at sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa Liberty.

“Ang linis po ng Palawan, ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Walang upos ng sigarilyo, walang plastik, wala pong nakakalat na basura dito sa Puerto Princesa,” pag-uumpisa nito sa kanyang vlog.

Mababanaag sa mukha ni lola Purita ang kaguluhan ng isip dahil hindi niya kilala si Matubang o kung ito ba talaga ay kanyang kamag-anak

Mula sa Capitol ay tumungo na siya sa Liberty kung saan niya nakilala si lola Purita, 79, na nagulat dahil sinabihan niya itong makiki kape siya sa kanila.

Maririnig siyang tinawag ito, at pagkatapos ay sinabihan ng, “Tara, magkape kami. May kasama ka doon o wala?”

Sinagot naman siya ng lola na wala pa itong kape at sa katunayan ay bibili pa lang sa tindahan. Sinabi rin nito kay Matubang na siya ay bibili rin ng bigas sa malapit na tindahan.

Dahil may gamit ni saklay, tinanong ni Matubang kung siya ba ay na stroke. Sinagot siya ni lola Purita na siya ay nahulog sa tulay kaya hindi makalakad ng maayos.

Nagbiro si Matubang na baka sila ay kamag-anak, at pinsan siya ng lola, kaya nagtanong ito kung sino ba siya?

“Ako yong anak ng kapatid mo,” sagot niya.

“Anak ng kapatid ko? Kasi ang kapatid ko si Esther,” sagot naman ni lola Purita na sinabi pa kay Matubang na walang anak na Val ang pangalan ang kanyang kapatid.

“Ampon siguro ako,” pagbibiro pa ng vlogger.

“Mga kalingap, nagtataka siguro si nanay kung bakit in-approach ko siya. Nagulat si nanay,” paliwanag niya sa kanyang mga followers.

Nang makarating sa tindahan ay mas nagtaka ang lola dahil ang mga binibili ni Matubang ay sobra sobra sa mga nais lamang niyang bilhin para sa sarili, tulad ng kape, isang kilo ng bigas, at pang ulam.

Ang binibili kasi ni Matubang ay 25 kilos ng bigas.

“Naku, ang laki na anak, wala akong pera,” sabi ni lola Purita habang pinipigilan ang vlogger sa mga nais bilhin.

“Ako na, nay, ang magbayad. Kamag-anak man tayo, mag-pinsan tayo,” paliwanag nito.

Ngunit si lola Purita, nagsabi na wala talaga siyang matandaan na kamag-anak niya ito. May anak umano ang kapatid ng kanyang tatay na ang pangalan ay Bal, pero ito ay pinaiksing Balbino.

Si Matubang naman ay diretso lang sa pamimili sa tindahan at nang nagsabi na siya na bibili rin ng gatas para kay lola, ay nagsalita ito na, “Noy, wag kang magagalit, ha? Pero bear brand ang ginagamit ko.”

Nang hiningi ni Matubang ay malaking pack ng gatas, pinigilan siya ni lola Purita at sinabing yong maliit lang ang kailangan nito. Mas lalong sinabi nito na hindi talaga siya matandaan bilang kamag-anak.

“Teka muna, matanggap ako niyan, pero di kita nakikilala,” sabi ni lola. Pero nang tanungin kung anong sabong panlaba ang kanyang kailangan, sinabi niya na Surf na pink.

Tinanong siya kung ano pa ang gusto niya, ngunit tumanggi na si lola Purita dahil marami nang babayaran ang vlogger na ang misyon ay makatulong sa mahihirap.

Sa huli ay binuhat lahat ni Matubang ang mga pinamili para dalhin sa kanyang bahay at sinabi kay lola na tulong niya ang mga ito. Binigyan din niya ito nang pera, at ibinigay ang kanyang numero sakaling mangailangan pa ito ng tulong.

Habang isinusulat ang kuwentong ito ay mayroon ng mahit 900 shares, 12k reactions, at 925 comments ang posted video ni Matubang.

