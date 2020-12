Opisyal sa bayan ng Rizal, ipinaliwanag ang naging problema sa LSI

Ipinaliwanag ni Punong Barangay Roselito Macahipay ng Barangay Punta Baja sa bayan ng Rizal na pansamantala nilang ginawang quarantine facility ang kanilang covered court dahil sa puno na ng mga local returnees ang kanilang limang building para dito.

Ang paliwanag ay kanyang ginawa matapos umani ng kritisismo sa social media ang sinasabing maling pagtrato sa isang LSI kamakailan lang.

Sabi ni Macahipay, totoo na sa bleacher ng covered court nagka-quarantine ang apat nilang LSI dahil ito mismo ang kanilang kagustuhan.

Aniya, sa covered court ay may malaking espasyo ang mga naka-quarantine at hindi sila magkakatabi. Lagi rin nilang ini-inspeksyon ang covered court sa pamamagitan ng kanilang Barangay Health Emergency Responce Team (BHERT) at ng mga contact tracer na naka-assign sa kanilang barangay.

“Tinanong naman namin kung okay sila sa bleacher, sabi nila okay lang. No choice po tayo kasi talagang puno ang facility, kasalukuyang mayroon tayong LSI na 20 sa mga gusali natin. Hindi naman natin sila pinapabayaan sa court, lagi nating tinitingan,” sabi ni Macahipay.

Ayon pa kay Macahipay, ang nasabing covered court ay nasa compound din mismo ng barangay hall at katabi din lang ang limang quarantine buildings.

Aniya, dapat ay magiging pahingahan lang ang covered court ng mga LSI sa araw kung gusto nilang magpahangin sa labas, ngunit dahil kinulang sila ng espasyo ay naging temporary quarantine facility muna ito.

“Closed naman ang compound natin, napping area lang sana talaga ang court pero no choice talaga kaya sabi ng LSI kahit sa bleacher na lang sila mag-silid. Ginawaan po natin yan ng paraan, nilagyan din natin ng mga cordon ang kanilang mga pagitan”, sabi niya pa.

“Kung may ga-graduate man po sa mga nasa building natin, puwede na rin naman nating ipasok sila doon after na ma-disinfect natin ang gusali,” sabi ni Macahipay.

Pinaplano rin ni Macahipay na mag-coordinate sa Rizal Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) para ang covered court ay lagyan na lamang ng mga division para pansamantalang maging tuluyan ng mga LSI.

“Lalagyan po natin yan ng mga division ang court — ng plywood para magsilbing kwarto na nila. Gagawin natin sa lalong madaling panahon at magco-coordinate din tayo sa MITF natin for this plan,” sabi niya.