Mula pa kahapon (November 14), mayroong online video patungkol sa entrance fees and charges para sa mga bisita at mga vlogger na pumapasok sa Fuerza Sta. Isabel de la Paragua o Taytay Fort. Ang Taytay Fort ay itinuturing na pinakapopular na tourist attraction sa Taytay.

Nais naming linawin na ang mga fees and charges na binanggit sa viral na vlog ay batay sa ipinatutupad na ordinansa, Municipal Ordinance No. 451 Series of 2022. Ito ay isinabatas ng Sangguniang Bayan noong Pebrero 14, 2022. Ang mga bisita sa Fort Sta. Isabel ay kinakailangang magbayad ng Php80.00 bawat isa, at may discount naman ang mga Senior Citizens, PWD, at students. Libre ang pagbisita sa Fort Sta. Isabel para sa mga Taytayanos, kinakailangan lamang na magpakita ng proof of residency.

Sa mga bibisita na ang layunin ay kagaya ng video and photoshoots (prenup, weddings) at para sa mga content creators na nais mag vlog at ang purpose ay for monetization, ang nasabing ordinansa ay mga mga kaukulang ipinapataw na karagdagang bayarin.

Ang ordinansang ito ay dumaan sa maraming revisions, mula sa Municipal Tourism Development and Management Council, Committee hearings ng SB, pitong public hearings, at inilathala sa isang general circulation newspaper. Ito ay dumaan din sa review ng Sangguniang Panlalawigan (SP), na may kasamang legal na opinyon mula sa Provincial Legal Office (PLO).

Layunin at hangarin ng ordinansang na ang mga cultural heritage sites ng Taytay, pati na rin ang natural tourist attractions, ay maprotektahan at mas mabigyang halaga sa pamamagitan ng tamang pag regulate ng mga turistang bibisita, at gayundin ng kanilang mga activities habang bumibisita sa Taytay. Nais din natin na isaayos ang pag promote ng ating mga tourist attractions na may tama at angkop na pagpapahalaga sa kalikasan, sa kultura ng mga Taytayano, at may paggalang at respeto sa mga lokal na komunidad.

Ang mga fees and charges as hango sa masusing pag-aaral ng “willingness to pay”. Lahat din ng kinikita sa mga bayaring ito ay napupunta sa lalo pang pagsasaayos ng lokal na industriya ng turismo sa Taytay, batay na rin sa Mun. Ordinance No. 451-2022.

Para sa mga vlogger at social media influencers na nais makipagtulungan sa LGU pagdating sa promosyon at marketing, ang LGU ay palaging bukas sa mga ganitong kolaborasyon, subalit ito ay saklaw ng pahintulot ng Municipal Tourism Development and Management Council, upang mailagay sa tamang “narrative” o kwento ang pagpo-promote sa bayan ng Taytay bilang isang natatanging tourist destination sa Palawan.

Nagpapasalamat kami sa lahat ng inyong mga opinyon at pinahahalagahan namin ang mga komento at mga mungkahi. Patuloy kaming magtataguyod sa Municipal Government ng Taytay, sa pamamagitan ng Municipal Tourism Development and Management Office at kaugnay na mga opisina, sa aming tourism promotion at awareness campaigns upang lalo pang palawakin ang kaalaman ng ating mga stakeholder sa turismo, ng mga taga-Taytay, at ng aming mga bisita patungo sa pagkakaron ng sustainable, regenerative, at culturally-sensitive na turismo sa Taytay.

Nais rin naming iparating ang aming pasasalamat kay Bogito dahil sa kanyang vlog, nabuksan ang isipan ng mga Taytayano sa kahalagahan ng pagdalo sa mga public hearing. Ito ang tamang forum para maisama ang kanilang mga suhestiyon, rekomendasyon, at mga komento sa agarang pagsusuri ng mga ordinansa. Ang Sangguniang Bayan ay laging nagbibigay ng pagkakataon sa publiko na maging aktibong katuwang sa pagbuo ng mga patakaran, at hinihikayat namin ang lahat na laging gamitin ang platapormang ito.

Salamat din sa vlog ni Bogito, mas naging maalam ang mga Taytayano sa kanilang responsibilidad bilang mamamayan ng Taytay na maging mas aktibo sa pagtulong sa pag-unlad ng bayan. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mapalawak ang kanilang kaalaman, kamalayan, kagandahang-asal, at pagiging magalang habang nakikipagtalakayan sa publiko, maging personal man o sa social media. Ito ay nagiging daan sa mas mabuting pagtutulungan sa pagsasaayos ng mga patakaran at layunin sa pag-unlad ng aming bayan.

Sa mga nais magkaroon ng kopya ng Municipal Ordinance No. 451-2022, maari po itong mai-download via https://taytaypalawan.gov.ph/departments/mtdmo/

Para sa karagdagang impormasyon, maari rin pong bumisita sa aming mga online platforms:

Website:

Municipal Government of Taytay, Palawan: https://taytaypalawan.gov.ph

Tourism Office Website: https://tourism.taytaypalawan.gov.ph/

Facebook Page:

Municipal Government of Taytay Palawan: https://www.facebook.com/MLGUTaytayPalawan/

Taytay Palawan Tourism Office: https://www.facebook.com/taytaypalawantourism