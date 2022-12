Pitong tauhan, kabilang ang isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency-South District Office (PDEA-SDO) sa Taguig City, ang natiklo sa isang drug buy-bust operation bandang alas nueve kagabi, December 6.

Kinilala ang nahuling opisyal na si Enrique Gumba Lucero, hepe ng PDEA SDO, mga agent na sina Anthony Vic Alabastro, Jaireh Llaguno, Reynaldo, Alqueen Santiago, Caryl Dawn Dineros, at driver na si Mark Warren Mallo

Ang pagkakaaresto sa mga ito ay resulta ng isang buy-bust operation na isinagawa ng Regional Drug Enforcement Unit ng National Capital Region Police Office kasama ang NCRPO Regional Special Operations Group, Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit NCR, Southern Police District Drug Enforcement Unit and Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit, 35th SAC NCRPO.

Nasamsam sa kanila ang tatlong sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 100 grams at may estimated market value na P680,000.00, isang self-sealing plastic na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may timbang na 1,250 grams at may estimated market value na P8.5 M, P100.000 buy bust money. (P1,000 genuine, P99,000 boodle money), Apat (4) na mahahabang issued firearms, Apat (4) na short firearms, at isang timbangan.

Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspek na kakaharap sa kasong paglabag sa Sec. 5, Art. II of R.A. 9165 o illegal na pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot sa ilalim ng Dangerous Drugs Act of the Philippines.

