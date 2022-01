Hindi biro ang hagupit ng nagdaang bagyo sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Palawan mahigit dalawang linggo na ang nakakaraan. Maraming kabahayan ang nawasak nang nagpupuyos na hangin dulot ng bagyong “Odette”. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang mala paraisong lugar kung tawagin, ang Probinsya ng Palawan ay makakaranas ng hagupit ng isang “Odette” na magbibigay ng marka sa napaganda nitong mukha.

Sa pagharap pa lamang sa mga hamong dala ng pandemya, marami na ang nawalan ng kabuhayan at ito’y hindi lingid sa kaalaman ng nakararami. Lalo na ngayong isa ang Palawan sa lubhang hinagupit ng bagyong “Odette”, hindi lamang kabuhayan ang nawala sa maraming Palaweño. Marami ang nawalan din ng tahanan at ang masama pa, may ilan din ang nawalan ng mahal sa buhay.

Sa ganitong pagkakataong punong-puno ng hamon ay nasusukat ang katatagan ng marami – katatagang likas sa mga Pilipino. Sa ganitong panahon din naipapakita natin ang diwa ng bayanihan na talaga namang likas na sa mga Pilipino. Hagupitin man ng bagyo, ilang unos man ang dumating, hindi nito magigiba ang diwa ng bayanihan at ang likas na pagkamatulungin ng bawat isa sa atin.

Pagkatapos ng bagyo, dumagsa ang tulong mula sa iba’t-ibang ahensya, pribado man o pampubliko mula sa iba’t-ibang bahagi ng bansa at mula mismo sa mga Palaweño. Katuwang ang mga militar, kapulisan kasama na ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya, tulung-tulong ang lahat sa paghahatid ng tulong para sa mga biktima ng bagyo sa iba’t-ibang kumunidad sa Palawan.

Gamit ang mga barko ng Philippine Navy at Coast Guard, maging ang mga eroplano ng Philippine Air Force partikular ang mga makabagong Black Hawk helicopters nito, at iba pang mga sasakyan, mabilis na naihatid ang tulong lalo na sa malalayong lugar at isla sa Palawan. Hindi alintana ang pagod at hirap, ganoon din ang pagkawalay sa pamilya lalo na ngayong kapaskuhan magampanan lamang ang tungkuling sinumpaan, patuloy ang mga kasundaluhan at kapulisan sa pagtulong sa pamamagitan ng pag-rescue sa mga kababayan nating nangangailangan ng paglikas, paghahatid ng mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig at pagkain, pagbibigay ng paunang lunas sa mga nangangailangan, at iba pang serbisyo para sa bayan. Katuwang ang iba’t-ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang iba’t-ibang pribadong organisasyon at indibidwal. Ang ating mga kasundaluhan at kapulisan ay handa upang maghatid ng tulong.

Hindi na mabibilang ang dami ng pagkakataong nasilayan ang katatagan at katapangan ng ating mga kasundaluhan at kapulisan mula sa pagsabak sa giyera, pagtulong sa mga sibilyan, maging sa pagbibigay serbisyo sa pag sugpo ng pandemyang ating kinahaharap at pag responde sa ibat’-ibang kalamidad o sakuna. At ngayong panahon kung saan marami sa mga kakabayan nating Palaweño ang lubhang naapektuhan ng nagdaang bagyo, muling nagpamalas ang ating kapulisan at kasundaluhan ng katatagan, katapangan at malasakit sa pamamagitan ng bayanihan para sa pagbangon ng Palawan.