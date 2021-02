No. 3 most wanted ng Palawan dahil sa kasong rape, arestado sa Coron

Dinakip ng mga operatiba ng Coron Municipal Police Station (MPS) ang isang suspek sa panggagahasa ng menor de edad sa Barangay San Nicolas, Coron nitong Linggo, Pebrero 14.

Ang suspek na nasa listahan ng Palawan Police Provincial Office (PPO) bilang 3rd most wanted ay kinilalang si Rene Alberto Espina, 40. Siya ay nahaharap sa nine counts of rape at two counts of statutory rape dahil sa umano’y panggagahasa sa 14 taong gulang na biktima.

Ayon kay P/Capt. Ervin Plando, acting chief of police ng Coron MPS, dating nakatira ang biktima sa bahay ng suspek at asawa nito sa Quezon City at napahiwalay lamang sa kanila nang lumipat ito sa bayan ng Coron noong Mayo 2019.

“Nangyari daw ang pang-ri-rape [noong] nasa Quezon City pa [ang biktima], dito na lang na-file ang reklamo noong paglipat na nila sa Coron, kasama din ang bata na ngayon ay nandoon na sa ibang kaanak,” pahayag ni Plando

“Ang nagsampa ng kaso sa suspek ay kaanak din ng biktima na ayon sa suspek ay may galit sa kanya,” dagdag niya.

Ang pag-aresto kay Espina ay bahagi ng “Oplan Valentino” ng PNP na nagsimula, 12:01 a.m. ng Pebrero 14 at magtatagal hanggang 12 midnight ng nasabi ring petsa

WP Post Author Arphil Ballarta is the police beat reporter of Palawan News. She handles the offices of Philippine National Police (PNP) and other law enforcement agency in the province. Her interest includes travelling and photography. See author's posts