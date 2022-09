- Advertisement by Google -

With the implementation of voluntary wearing of face masks in outdoor areas in the country, the Department of Health MIMAROPA reminded the public that this only applies to “low-risk” individuals.

Regional director Dr. Mario Baquilod reminded the public there is a continuing threat of COVID-19 despite the approval of Executive Order No. 3 providing ease of wearing a face mask.

According to Press Secretary Trixie Cruz Angeles, the EO has been published in the Official Gazette and should take effect immediately.

According to Baquilod, wearing face masks is only permitted in non-congested areas with no comorbidities of individuals vaccinated with booster shots.

“๐—•๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐˜‚๐—ฏ๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐˜ƒ๐—ผ๐—น๐˜‚๐—ป๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐˜† ๐˜‚๐˜€๐—ฒ ๐—ผ๐—ณ ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ ๐˜€๐—ฎ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป ๐˜€๐—ฝ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐˜€ ๐—ฎ๐˜ ๐—ป๐—ผ๐—ป-๐—ฐ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ฑ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ผ๐˜‚๐˜๐—ฑ๐—ผ๐—ผ๐—ฟ ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ๐˜€ ๐˜„๐—ถ๐˜๐—ต ๐—ด๐—ผ๐—ผ๐—ฑ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ๐—น๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป, ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐—ฝ๐—ผ ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐˜† ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ผ ๐˜€๐—ฎ ๐—บ๐—ด๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐˜„-๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด๐˜€ ๐—ฎ๐˜ ๐—บ๐—ด๐—ฎ ๐—น๐—ผ๐˜„-๐—ฟ๐—ถ๐˜€๐—ธ ๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฑ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐˜€ โ€” ๐˜€๐—ฎ ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ผ, ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ถ๐—ธ๐—ถ๐—ฝ, ๐—ฎ๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐˜† ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐˜†๐—ผ๐˜€ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ๐—น๐—ผ๐˜† ๐—ป๐—ด ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ถ๐—ป; ๐—ฎ๐˜ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐—บ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐˜€๐—ฎ ๐—บ๐—ด๐—ฎ ๐˜๐—ฎ๐—ผ๐—ป๐—ด ๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฎ๐—ป ๐Ÿฒ๐Ÿฌ ๐˜†๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€ ๐—ผ๐—น๐—ฑ, ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐˜, ๐—บ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐˜€๐—ผ๐—ด ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ด๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—ป, ๐—ฏ๐—ฎ๐—ธ๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐—ฑ๐—ผ, ๐—ฎ๐˜ ๐—ฏ๐—ผ๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฒ๐—ฑ ๐—ป๐—ฎ,” Baquilod said.

“๐—”๐—ป๐—ด ๐—–๐—ข๐—ฉ๐—œ๐——-๐Ÿญ๐Ÿต ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฟ๐˜‚๐˜€ ๐—ฎ๐˜† ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—ฎ. ๐—•๐—ฎ๐—ด๐—ธ๐˜‚๐˜€, ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐˜† ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—น๐—ผ๐˜† ๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ต๐—ถ ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—น๐˜‚๐—ฏ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐—ธ๐—ฎ๐—ธ๐—ฎ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐˜. ๐—”๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฎ๐—ด๐˜€๐˜‚๐—ผ๐˜ ๐—ป๐—ด ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ฒ๐—บ๐—ฎ๐˜€๐—ธ ๐—ฎ๐˜† ๐—ถ๐˜€๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ ๐—บ๐—ด๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—บ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐˜€๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ธ๐˜€๐˜†๐—ผ๐—ป ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—น๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐—ป ๐˜€๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐˜ ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐˜๐—ผ,” he said.

Initially, the Inter-Agency Task Force (IATF) recommended the voluntary use of face masks in outdoor areas.

Angeles also said that Marcos approved the recommendation after the country had already recorded that at least 80 percent of the eligible population got the booster shot.

In addition, Baquilod also encouraged unvaccinated individuals to get vaccines and ensure they get booster shots.

“๐—Ÿ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐˜€ ๐—ป๐—ฎ๐—บ๐—ถ๐—ป ๐—ป๐—ฎ ๐—ต๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ต๐—ถ๐—ธ๐—ฎ๐˜†๐—ฎ๐˜ ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐—ฎ๐˜ ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ด๐—ถ๐—ฏ๐—น๐—ฒ ๐—ป๐—ฎ ๐— ๐—œ๐— ๐—”๐—ฅ๐—ข๐—ฃ๐—”๐—ก ๐—ป๐—ฎ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ฝ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐—ธ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ป๐—ฎ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ ๐˜€๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜†๐—ผ๐—ป๐—ด ๐—ธ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ด๐—ฑ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜๐—ฒ๐—ธ๐˜€๐˜†๐—ผ๐—ป ๐—ฎ๐˜ ๐—บ๐—ฎ๐˜€ ๐—บ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ๐—ด ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป ๐—ฎ๐—ป๐—ด ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ป๐—ด ๐˜„๐—ฎ๐—น๐—น ๐—ผ๐—ณ ๐—ถ๐—บ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜๐˜† ๐—ฎ๐—ด๐—ฎ๐—ถ๐—ป๐˜€๐˜ ๐—–๐—ข๐—ฉ๐—œ๐——-๐Ÿญ๐Ÿต,” Baquilod said.

