Nagsumite si Sen. Bong Revilla Jr. sa Senate ng isang panukalang batas hinggil sa “No Homework Policy” sa elementary at junior high school sa bansa dahil ang take home assignments ay nagpapababa ng saloobin at pagiging produktibo ng mga mag-aaral na nagreresulta sa pagkakaroon ng mababang grado at mataas na dropout rate.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1792, o ang “No Homework Act of 2023”, ay ipinapanukala ni Revilla na walang “mandatory homework o assignment” sa weekend. Maaari lamang itong gawin ng mga guro kapag weekdays, dapat ay hindi lalampas sa dalawang oras para matapos ng estudyante, at dapat ay boluntaryo.

Sa explanatory note ng kanyang proposed bill, sinabi ni Revilla na sa isang pag-aaral noong 2009 ng The Organization for Economic Cooperation and Development’s Program for International Student Assessment (OECD PISA), ay nalaman na may “neglible impact” sa mga mag-aaral ang pagdadala ng assignment sa bahay.

Nagkakaroon umano ng pagtaas sa level ng anxiety nila na nagiging daan upang sila ay mawalan ng ganang mag-aral kaya mababa ang kanilang mga grado, o di kaya ay ayaw ng mag-aaral at nagdra-dropout.

“Relatedly, less homework creates more parent-child time that allows the child to engage in more co-curricular activities. The additional time allows the children to relax their mind, and increases their ability to better grasp concepts,” ayon sa kanyang pagpapaliwanag sa panukalang batas.

“Countries that have significantly reduced homework load on students expounds that there is a correlation between assigning more homework to students and increased level of anxiety that leads to low motivation in school work. The additional time allows the children to relax their mind, and increases their ability to better grasp concepts,“ ayon pa rin sa kanyang explanatory note.

Layunin din ng bill na i-institutionalize at palawakin ang Department of Education (DepEd) Memorandum Circular No. 392, Series of 2010, na nagsasaad ng guidelines sa pagbibigay ng homework sa lahat ng public elementary school pupils.

