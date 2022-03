Naaresto sa bayan ng San Vicente dito sa Palawan ang itinuturing na No. 2 most wanted person sa MIMAROPA na si Pernaleo Ramsa dahil sa mga kasong frustrated murder at murder, ngayong araw ng Linggo, Marso 20.

Ayon sa report mula sa Police Regional Office (PRO) sa MIMAROPA, si Ramsa na 59 taong gulang, ay naaresto matapos ang pagsasagawa ng isang manhunt operation.

Sa report ay sinabi ni Palawan Police Provincial Office (PPO) director P/Col. Adonis Guzman na ang suspek na taga Brgy. Napsan ay inaresto bandang 10:20 a.m. noong Marso 20 sa Sitio Panamin, Brgy. Caruray, sa nasabing bayan.

Ang manhunt operation ay pinangunahan ng San Vicente Municipal Police Station (MPS), katuwang ang 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company (PMFC), Palawan Provincial Intelligence Unit (PIU), 401st Maneuver Company of the Regional Mobile Force Battalin (RMFB) 4B, at PNP-IG Regional Intelligence Unit Provincial Intelligence Team-Palawan.

Si Ramsa ay inaresto matapos isilbi sa kanya ang ilang warrant na inisyu para sa mga kasong murder na walang inirekomendang piyansa; child abuse; paglabag sa Republic Act 10591, o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na mayroong rekomendadong piyansa na P80,000; direct assault upon an agent of person in authority na may kaugnayan sa RA 10591 at may rekomendadong piyansa na P36,000; at para sa two counts of direct assault upon an agent of person in authority na may piyansa na P100,000 bawat isa.

Ang mga warrant ay inisyu nina Judge Leopold Mario Legazpi ng Branch 49 noong Enero 31, 2013, sa kasong murder; Judge Jocelyn Sundiang Dilig ng Branch 47 ng kaparehong petsa para sa kasong child abuse; Judge Paz Soledad Rodriguez ng Branch 49 na may petsang Marso 16, 2020, para sa direct assault upon an agent of person in authority; at Judge Leah delos Reyes Baguyo ng Branch 48 para pa rin sa direct assault upon an agent of person in authority na may petsang Nobyembre 23, 2018.