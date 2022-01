Maliban sa iilang paputok ay tahimik na sinalubong ng mga mamamayan ng bayan ng San Vicente ang pagsapit ng Bagong Taon, ilang araw matapos na masalanta ng bagyong Odette na nag-iwan ng isang bangungot noong Disyembre 17 ng nakalipas na taon.

Dahil sa tindi ng pinsalang idinulot ng bagyo, maraming pamilya ang nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon na wala nang tahanan.

Wala ring kuryente at ang mga linya ng komunikasyon naman ay hindi rin lubos na maasahan.

Subalit sa kabila ng lahat ng ito ay nagpapasalamat pa rin sa Diyos ang mga tao dito dahil sa bagamat nawalan ng tahanan ay ligtas at nasa maayos na kalusugan pa rin sila.

- Advertisement -

Ilan sa mga residente ang nagpahayag ng positibong pananaw sa kabila ng trahedyang sinapit.

“Kakaiba ang New Year namin ngayon because of typhoon Odette. Dati-rati ay nakakapag-reunion kami pero this year postponed muna dahil hirap kumilos. Walang kuryente, nawalan ng bubong yung ibang kapamilya. Pero sa kabila noon ,still blessed pa rin kasi we are safe naman. Tuloy pa rin ang pasasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan pa rin tayo ng buhay. Iniisip ko na lang na siguro sadyang nakatakda si Odette para ipa-realize sa atin na kailangan laging handa sa lahat ng oras at mas lalong maging matatag ang faith kay God,” kwento ni Juliethel Labrador, isang residente.

“Dalawang bagyo ang dumating sa San Vicente sa taong 2021 -una, January 1, at Dec. 17.Para sa akin sasalubungin ko pa rin ng masaya ang bagong taong 2022. Na dapat maging thankful tayo sa Taas na buhay pa tayo, at mayroon pa tayong chance ulit na bumangon. Habang may buhay, may pag asa. Walang susuko, tulong-tulong tayong bumangon ulit.,” ayon naman kay Annabelle Dimaapi.

“Na-miss ko kasama ang tatlong anak ko, malayang magbyahe sa Manila anumang araw o oras. Fully-booked mga resort kahit New Year ng mga foreigner or domestic guests. Fireworks After the typhoon Odette maraming self-realization. First time kong ma-experience ang bagyong ganito kalupit. Kahit prepared kami natakot pa rin ako ng sobra. Ang dasal ko na lang mabuhay at maligtas ang lahat ng tao na mahirap o mayaman man di makakaligtas kapag tayo ay siningil na sa pag-aabuso sa ating kalikasan. Na kailangang magbago ang bawat isa. Na dapat ang center ng buhay natin ang Poong Maykapal pa rin,” dagdag niya.

”Maraming oras tayo ngayon para maghanda at magsaya para sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya lang, paano namin magagawa yong gaya ng dati sa Mindoro na nami-miss namin e two years nang walang hanap-buhay dahil sa pandemic. Ok na sana, kahit paano ay lumulutang na sa pagkalubog, dumating naman si Odette,” pahayag naman ni Rhodora Regodon.

“Pero ‘di yata makakaiwas maghanda. Kahit paano, may parating na bisita galing sa ibang lugar. May ilang kamag-anak na darating, umaasang sa gitna ng krisis ay mayrong magpapakain. Kaya magpipilit kami kahit konti. Hindi dapat mamatay ang pag-asa ng ating kapwa gaya ng pag-asa namin na sana’y maging mabuti na para sa lahat ang susunod na taon. Masaya pa rin ang bagong taon, dahil ang mahalaga, sama-sama at buo ang pamilya,” dagdag niya.

Samantala, walang naitalang kaso ng biktima ng fireworks sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon sa bayan, ayon kay Dra. Mercy Grace Pablico, Municipal Health Officer.

Maging ang San Vicente District Hospital ay wala ring naitalang kaso may kinalaman sa aksidente ng paputok ayon kay Kristine Arroyo ng nasabing hospital.