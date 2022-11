SOFRONIO ESPAÑOLA, Palawan—Nakatakda ang apat na araw na tagisan ng iba’t ibang talento sa larangan ng pampalakasan ang mga estudyante ng Palawan State University-Sofronio Española Campus sa isasagawang Campus Olympics 2022 simula Nobyembre 8-11.

Inaasahan ngayong araw ang isang motorcade na lalahukan ng mga estudyante at mga guro na magsisimula sa school campus patungong gymnasium sa Barangay Pulot Center kung saan ito rin ang magiging Olympics activity area sa apat na araw.

Kasabay din ang pagsasagawa ng Mr. and Miss Olympics 2022 na siyang kakatawanan mula sa mga pambato ng BS Agriculture, BS in Business Administration-Financial Management, BS in Entrepreneur, Bachelor of Elementary Education at Bachelor of Secondary Education. Susundan naman ito ng Cheerdance Competition, Mass Demonstration at Dance Sports Competition.

Ayon kay Prof. Sandra Manzul, PSU Director, ang aktibidad na ito ay sasalamin sa pagharap sa new normal ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral at upang mabigyan pa rin ng tuon ang pagpapahalaga sa sports sa ilalim ng kanilang temang “Emulating Campus Spirit through Friendship and Camaraderie amidst pandemic”.

“On behalf of PSU Española, this olympics will show everyone that we still need sports even though we are in the middle of the pandemic, I know, many students are very talented in our school, we will continue to shape them not only to academic but also in sports,” sabi niya.

Samantala, pormal namang bubuksan ang paligsahan katulad ng Basketball, Volleyball, Lawn Tennis, Football, Badminton, Track and Field at E-sports sa Nobyembre 9 at magpapatuloy ito hangang sa Nobyembre 10.

Bibigyan naman ng pagkilala ang mga grupong magwawagi sa mga nasabing palaro sa Nobyembre 11 para sa kanilang Awarding Ceremony na siya namang pangungunahan ng mga College Student Government Officers (CSGs).

Inaasahan na dadalo dito ang ilang matataas na opisyal ng Palawan State University Main Campus kabilang na si Dr. Gabilyn Orilla, Dean, South Campuses na siyang inaasahang magbibigay din ng kaniyang Inspirational message sa mga manlalaro.

About Post Author