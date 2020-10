Negosyante sa Narra, patay sa aksidente sa motorsiklo

Patay sa aksidente sa motorsiklo ang isang negosyante sa Barangay Antipuluan sa bayan ng Narra, Huwebes ng umaga.

Ang biktima ay kinilalang si Jeff Panol dela Torre, residente ng Brgy. Poblacion sa nasabi ring munisipyo.

Ayon kay Narra municipal police station (MPS) chief P/Maj. Romerico Remo, inireport sa kanila ng mga tanod ng Antipuluan ang madaling araw na naganap na aksidente.

Sa inisyal nilang imbestigasyon, sakay ng kanyang big bike ang biktima at patungo sa bayan ng Aborlan kung saan mayroong negosyo ang pamilya nito.

“Galing sa poblacion going to aborlan at uuwi nga sana doon. So, noong dumating na siya doon sa bahagi ng kalsada na may curve area, na overshoot siya. Kasi yong motor niya, big bike yon na 1000 cc. Baka sa sobrang bilis ng takbo niya hindi na niya nabawi ang manibela. Lalo pa at national highway at walang mga bumibiyaheng sasakyan ng mga ganyang oras,” pahayag ni Remo

Samantala, sa report pa din ni Remo, negatibo sa alcohol ang biktima ng suriin ito ng doctor sa Narra Hospital kung saan ito dinala.