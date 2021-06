Nawalan ng trabaho dahil sa pandemya si ate girl

Dear Tita Beth,

Ako po ay tawagin niyo na lang na si Elysa, 28 years old at nakatira dito sa Puerto Princesa. Nakatira po ako sa parents ko matapos namin mag separate ng husband ko. I have a daughter na kaka 2 years old lang. May trabaho ako dati pero simula ng magka pandemya, nawalan na ako ng work. Kumikita ako para sa baby ko sa sideline lang. Kapag nauutusan, kapag may ipapakisuyo, binabayaran ako. Depressed na depressed na ako, umaasa na lang ako sa mama at papa ko pero tulad ng marami, mahirap lang din kami.

Dumadagdag yun sa depression ko kasi nahihiya ako sa kanila. Parang wala akong magawa sa sitwasyon ko, hindi ako makakita ng solid na mapapasukan tapos ang baby ko di ko naman puwedeng pabayaan. Ang tatay niya di nagbibigay ng sustento. Di ko na rin inoobliga kasi nahihirapan na ako makiusap sa kanya na mag-sustento para na akong tanga.

Ano po bang dapat kung gawin sa sitwasyon ko? Sa mga magulang ko paano ko mapapakita na lumalaban naman ako sa buhay pero wala. Sa ex husband ko, ano bang puwede ko gawin?

Gumagalang,

Elysa

Hi Elysa!

Sigurado akong maraming nakaka relate sa ‘yo. Lahat tayo apektado ng pandemya, lalo na ang mga pinagkakakitaan natin. Sa ngayon, gawin mo lang kung ano ang pwede mong gawin, makakatulong din yan na maging busy ang isip at katawan mo at kahit papa’no ay may kinikita. Konting tiis pa, malalampasan din natin ito.

Kausapin mo ang mga magulang mo. Sabihin mo yung limited mo lang na kayang gawin sa ngayon. Makakatulong na alam nyo pare pareho kung saan kayo nakatayo at ano ang ginagawa at mga plano ninyo. Sa panahong ganito, komunikasyon na lang ang pagpaparamdam ng pagmamahal at pagkakaintindihan. Mas madalas kang makipag usap sa kanila, mas mabuti para sa inyong lahat. Wag na nating laging idahilan na “alam na nila yun!” Sabihin pa rin natin. Mas magkakaintindihan at mas malinaw kung gagamit tayo ng mga salita at expressions natin di ba?

Wala ka nang magagawa sa ex-husband mo. Hayaan mo na muna sya, wag mo ng problemahin at harapin mo muna ang pagpapalaki sa anak mo. Sabi mo nga kahit papa’no naman nakakaraos kayo. Kapag maayos na ang lahat, saka mo sampahan ng kaso ng pagpapabaya yang lekat mong asawa, hehehe.

Kesa pagtutunan ng pansin ang mga bagay na mahirap o wala tayo, magbilang tayo ng mayroon tayo, ng mga pagpapala natin. Mayroon kang pamilya kahit sa gitna ng pandemya, malusog kayo at may natitirahan. Mabuti kang ina at anak at responsableng ginagawa ang kayang gawin gaano man ito kaliit sa paningin mo. Maraming pwedeng gawin, Elysa. Maraming bagay na mayroon ka. Matter of perspective din yan.

Mag ingat at patuloy na maging mabuti!

Love,

Tita Beth