- Advertisement by Google -

Nakiisa ang iba’t ibang tanggapan ng gobyerno sa Southern Palawan sa 3rd Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake Drill nitong Huwebes, September 8.

Sa bayan ng Narra, pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ang aktibidad sa Barangay Tinagong Dagat

Nilahukan ito ng Narra Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), Bureau of Fire Protection (BFP), Marine Battalion Landing Team-4, Narra Municipal Police Station, barangay employees, volunteers, at mga residente.

Kaparehong earthquake drill din ang isinagawa sa bayan ng Brooke’s Point na magkahiwalay na ipinatupad ng mga pulis ng Brooke’s Point MPS at ng BFP Brooke’s Point.

- Advertisement -

Ang pagsasadula ng MDRRMO Narra, PNP, at ilang pang lumahok sa Earthquake drill sa Tinagong Dagat, Narra (Larawan mula sa 1st PPMFC)

Samantala, upang handa rin ang hanay ng 1st Palawan Provincial Mobile Force Company (1PPMFC) sa sakuna ng lindol, kanilang isinagawa ang earthquake drill sa mismong kampo nito sa Pulot Center sa Sofronio Española at sa kanilang 3rd Platoon Camp sa Barangay Inogbong sa bayan ng Bataraza.

“This activity aims to increase the participation of the general public in promoting individual and family earthquake preparedness including the fundamental safety procedure, the “duck, cover, and hold” during an earthquake, and other calamity,” ayon kay PLtCol. Grace Vic Gumba, pinuno ng 1st PPMFC.

Samantala, ayon kay PDRRM Officer Jeremias Alili, napakahalaga ang pagsasagawa ng earthquake drill, ito ay upang maging handa ang bawat isa sa kanilang mga tungkulin sa anumang uri ng sakuna katulad ng lindol.

“Magkakaroon ng kaalaman ang mga residente sa tamang gagawin sa oras ng sakuna, sa pamamagitan nito ay magkakaroon din tayo ng assessment kung ano pa ang mga kakulangan lalo na sa mga kagamitan ng response team,” sabi ni Alili.

Magugunitang sinabi ng Office of Civil Defense (OCD) na ang pagsama at pagsali ng mamamayang Pilipino sa nasabing aktibidad upang mas lalong magkaroon ng kaalaman ang bawat isa sa mga unang hakbang na dapat gagawin kapag may lindol na posibleng mangyari.

“Walang pinipiling oras ang banta ng lindol kaya’t tayong lahat ay laging handa para dito (We will be conducting the third quarter NSED [on September 8] for this year. I am inviting you all to take part in the duck, cover and hold drills once the sirens sound exactly at 9 a.m. Earthquakes can strike anytime so it will be better for us to be prepared),” OCD administrator Undersecretary Raymundo Ferrer sa kaniyang video message na nakapost sa Civil Defense Facebook page, Martes ng gabi.

Mas sulit at mas masarap kumain sa Chowking with Sulit Sarap na Good for 2 promo! For as low as P279*, pwede mo nang ma-enjoy ang Chicken Lauriat and Chao Fan combo, or 2 Chao Fan + Chicken combo 🥡🥢

Order now through www.chowkingdelivery.com, Chowking App, GrabFood, foodpanda, or by calling #9-88-88! Also available for take-out, drive-thru, and dine-in. ALo available in HAPPY APP.

Promo is valid from August 25 to September 19, 2022 in select stores.

Visit link to check participating stores: https://stores.jfc.com.ph/chowking.html

*Price may vary. Delivery fees not yet included.

Per DTI Fair Trade Permit No. FTEB-149177 Series of 2022

Visit https://bit.ly/SulitSarapNaGoodFor2Promo2022 for more details.

About Post Author

Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts