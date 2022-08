- Advertisement by Google -

Ipinapanukala sa kongreso ang pagtatalaga ng curfew sa buong bansa para sa mga menor de edad upang makaiwas umano sa tumataas na insidente ng krimenalidad.

Base sa House Bill 1016 na ipinasa ni Bagong Henerasyon Partylist Rep. Bernadette Herrera-Dy, magsisimula ang curfew ng 10 p.m. at matatapos ng 5 a.m.

Ayon kay Herrera-Dy, layon ng panukalang batas na pagbawalan ang mga menor de edad na pakalat kalat sa lansangan sa dis oras ng gabi, hindi lamang upang mapanatili ang kaayusan sa mga komunidad sa gitna ng tumataas na kaso ng kriminalidad, kundi upang mailayo sila sa mga panganib na maari nilang kaharapin sa lansangan.

Sa ilalim ng nasabing panukalang batas, kinakailangan magpakilala at maipaliwanag ng maayos ang paglabag ng nahuling kabataan ng apprehending officer. Ikukustodiya ng mga pulis ang mga kabataang kanilang mahuhuli ngunit hindi ikukulong ang mga ito sa normal na kulungan. Tanging ang pulis na may kaparehong kasarian ang kakapkap at magaasikaso sa nahuli. Agad namang ililipat ang kustodiya ng mga nahuli sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) o sa mga accredited Non-government Organization (NGO) sa loob ng 8 oras.

Kasabay nito, papapanagutin din sa panukalang batas ang mga magulang na sangkot sa paglabag ng mga kabataang mahuhuli. Maari silang mag multa ng P2,000.00 o makasama sa 48 oras na community service.

