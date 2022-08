- Advertisement by Google -

Nasa 487 na mga lolo at lola, at 85 na persons with disabilities (PWDs) mula sa Brooke’s Point at San Vicente ang nabigyan ng ayuda mula sa pamahalaang panlalawigan nitong Agosto 3-5 sa ilalim ng programang Local Social Pension Program for Indigent Senior Citizens & Indigent Persons with Disabilities.

Nakatanggap ng tig P1,500 ang 240 na mga senior citizens mula Brookes Point at 247 naman mula sa San Vicente.

Tig P3,000 naman ang natanggap ng 43 PWDs mula Brooke’s Point at 47 naman mula sa San Vicente.

Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO), layon ng programang tulungan ang mga benepisyaryo nito sa pambili ng kanilang mga gamot at iba pang pangangailangan.

- Advertisement -

“Ang pagkakaloob ng ayuda sa mga ito ay ayon na rin sa direktiba ni Gob. Victorino Dennis Socrates upang patuloy na maiparamdam sa mga nakatatanda at may mga kapansanan ang pagkalinga ng pamahalaang panlalawigan,” pahayag ng nasabing ahensya.

-- ADVERTISEMENT -- TERIYAKI made from COCONUT FLOWER• If you're looking for a healthier alternative without compromising on the taste of your favourite recipes, we give you the choice to grab and try our new organic teriyaki. Not your ordinary TERIYAKI🧡 •NO MSG •LESS SODIUM •ORGANIC CERTIFIED •SOY FREE •GLUTEN FREE & follows authentic japanese recipe . Now available in Lazada to order: https://www.lazada.com.ph/shop/cocoes1620783691… kWfM&from=onesearch_brand_123773402

About Post Author

Ruil Alabi is the news correspondent for Sofronio Española and Narra, Palawan. He also covers some agriculture stories. His interests are with food and technology. See author's posts