May bagong mga midwife ang Palawan matapos pumasa sa licensure exam ang 36 na mga scholar ng pamahalaang panlalawigan sa licensure exam na isinagawa ngayong Nobyembre.

Ang nakapasang mga bagong midwife na kumuha ng Diploma in Midwifery Program sa Palawan State University (PSU) ay sina Kaycee Jane R. Abary; Reynabel G. Agustin; Mary Claire E. Apgao; Princess Joyce Arquero; Tzaddi J. Bacolod; Aidzrah M. Balun; Rowena Baltolare; Jennifer N. Bermas; Kathleen Kaye E. Bool; Mariza R. Calago; Valerie Emmanuelle C. Caseñas; Liza P. Cayao; Shiela Mae B. Chavez; Ma. Aimie D. Costales; Ayra Mae E. De Castro; Rojie Ann Nicole G. Eustaquio; Marian Carmil M. Evina; Novie Joy M. Francisco; Rachel H. Gabinete; Fresy T. Gayongan; Camelle E. Gutierrez; Karen Joy P. Lascoña; Charlen Joy T. Loresto; Allen Joy D. Maduro; Ma. Jessa C. Magbanua; Dylene Zey S. Marquez; Paul Abe M. Marquez; Rizza Monique D. Ople; Janine Lee G. Pandong; Marinella M. Pantinople; Julie Ann M. Quicho; Judy Mikyla M. Rosette; Rowielyn V. San Pedro; John Louish A. Suelo; Sheena Mae A. Susulan, at Jezza A. Zumaraga na nagmula sa iba’t ibang mga munisipyo sa lalawigan at lungsod ng Puerto Princesa.

Ang nasabing mga iskolar ay tinulungan ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Programang Pang-Edukasyon para sa mga Palaweño (PPP), o ang Medical Scholarship Program, na ang layunin ay makapagbigay ng tulong sa mga karapat-dapat na mga estudyante na nais kumuha ng kursong medisina at iba pang medical-related courses gaya ng midwifery.

Ayon kay Marivic B. Baaco, program manager ng PPP, maliban sa scholarship grant na ipinagkaloob sa mga naturang iskolar, ang mga ito ay tinulungan din sa kanilang mga gastusin upang maiproseso ang mga kinakailangang dokumento at bayarin sa kanilang review at pagkuha ng nabanggit na eksaminasyon kung saan ang bawat isa ay pinagkalooban ng tig P30,000.

Isa rin sa mga layunin sa pagkakaloob ng naturang scholarship ay ang hangarin ni Governor Victorino Dennis M. Socrates na lalo pang mapalakas ang sektor ng kalusugan sa lalawigan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karagdagang medical professionals sa Palawan na inaasahang maglilingkod sa mga susunod na araw sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Pamahalaang Panlalawigan sa iba’t-ibang munisipyo sa lalawigan.

