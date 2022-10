Nagpahayag ng kahandaan ang Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) sa pagpapairal ng kaayusan at seguridad ngayong papalapit na ang araw ng undas.

Ayon sa tagapagsalita ng PPCPO na si Cpt. Maria Victoria Iquin, hindi bababa sa 255 na mga pulis ang nakatakdang i-deploy sa mga sementeryo sa lungsod na makakatuwang ng mga barangay tanod, traffic enforcers, at mga tauhan ng anti-crime taskforce.

Matapos ang dalawang taong pagbabawal sa pagbisita sa mga sementeryo dahil sa COVID-19 ay inaasahan na ng PPCPO ang pagdagsa ng mga tao upang bisitahin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay mula October 30 hangang November 2.

“Patuloy ang pakikipag ugnayan ng Police Station 1 at Police Station 2 sa mga barangay na mayroong mga sementeryo upang tiyakin ang seguridad sa mga [lugar] at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng tao. Mag dedeploy ang PPCPO ng 255 personnel o higit pa depende sa magiging situation during the celebration of undas,”

Katulad ng mga nakalipas na undas, nakiusap ang PPCPO sa pakikiisa ng lahat ng mga tao sa mga panuntunan ng PNP.

Paalala ng PNP, ipinagbabawal ang pagbitbit ng mga matatalim na mga bagay, gaya ng gulok at patalim at mga firearms sa mga sementeryo. Bawal din ang pagsususgal, pagdadala at pag inom ng alak, at pagpapatugtog ng malakas.

About Post Author