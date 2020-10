Namamaril ng mga biker gamit ang pellet gun, hinarapan ng reklamo

Kinilala ng presidente ng PPMTB na si Ian Go ang suspek na si Cedric Manalo, 18, residente ng Barangay Tiniguiban at miyembro umano ng isang airsoft gun club sa syudad.

Sasampahan ng reklamo ng mga miyembro ng Puerto Princesa Mountain Biking Society (PPMBS) ang isang residente ng Barangay Tiniguiban dahil umano sa sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa mga miyembro nito gamit ang pellet toy gun.

Kinilala ng presidente ng PPMTB na si Ian Go ang suspek na si Cedric Manalo, 18, residente ng Barangay Tiniguiban at miyembro umano ng isang airsoft gun club sa syudad.

Ayon kay Go, nasa 10 bikers na ang nakapagsumbong sa kanila na sila ay binabaril ng suspek.

Ang pinakahuling insidente ay nangyari noong Miyerkules, October 21, bandang 6-7 p.m. sa kalagitnaan ng mga barangay ng Tagburos at Sta. Monica.

“Around six to 10 ang nagsabi na tinamaan. And ini-encourage namin ang iba pang mga tao na mag-step out at magreklamo doon (Tiniguiban). Mag-attach lang sila ng name sa na-file namin na case,” pahayag ni Go.

Ayon kay Go, hindi pa nila masabi kung anong kahihinatnan ng reklamo na kanilang isinampa sa Tuniguiban laban kay Manalo.

Aniya, sa Martes (October 27) ay nakatakda pa nilang makaharap ang suspek sa Tiniguiban. Depende rin sa mga nagrereklamong biktima kung ano ang gusto nilang mangyari.

“Wala namang nagtamo ng matinding injury doon sa mga tinamaan, yon nga lang magsasampa tayo ng reklamo o kaso dahil ang ginawa nito ay hindi tolerable. Ang unang concern namin is safety na kung hindi kami mag-speak up ay parang pinabayaan lang namin ang ganitong incident na mangyari ulit,” paliwanag ni Go.

Ayon naman kay Manalo, aminado siya na siya nga ang namamaril ng pellet toy gun sa mga nagbibisikleta, pero ito umano ay isang paraan lang ng pagtatanggal nito ng “stress”.

Humihingi siya ng pasensya sa mga natamaan na bikers.

“Dala lang po siguro ng kabataan, tapos parang doon ko binunton yong stress ko. Pero mali ko po yon at humihingi po ako ng pasensya sa kanila,” sabi ni Manalo.

Sinabi niya na ang pellet toy gun ay nabili lamang niya at hindi baril na ginagamit niya sa airsoft community ang kanyang ginamit. Aniya, ipangreregalo lamang niya ang pellet toy gun.

Hindi na ito nag-aaral, pero nagnenegosyo na.

“Hindi na po ako nag-aaral, focus na lang ako sa negosyo ko,” pahayag pa nito.

Pero sabi ng huling nabiktima nito na nagpakilala lang bilang “Allen”, hindi ito naniniwala na pellet toy gun ang ginamit ni Manalo dahil sa lakas ng tama sa kanya noong gabi ng October 21.

Sinabi rin ni Allen na kung bibili ito ng pellet toy gun, bakit sa Bacungan pa ito manggagaling tulad ng pahayag nito.

“Hindi ako naniniwala na pellet gun lang yong ginamit. Sa lakas ng tama nya, airsoft [gun] talaga ang gamit niya kasi iba ang tama. Kasi kung bibili ka ng regalo sa Bacungan ka pa manggagaling?” tanong nito.