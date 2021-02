Nakaw na sasakyan sa Bacolod, nabawi ng pulis sa munisipyo ng Cuyo

Isang Ford Raptor pickup truck ang na-recover ng Cuyo Municipal Police Station (MPS) matapos maiulat na ito ay tinangay nang nag-rent nito sa DPL Transport Service/Rent-A-Car sa Barangay 31, Bacolod City.

Ayon kay P/Lt. Rebecca Faith Libarra, deputy chief of police ng Cuyo MPS, Enero 31 na-recover ang nasabing sasakyan matapos na sila ay makatanggap ng impormasyon mula sa Barutac Nuevo MPS sa Iloilo.

“Pinuntahan agad namin ang lugar at nakuha namin ang sasakyan kay Esperanza Rodriguez na siyang pinagsanglaan ng nasabing sasakyan sa halagang 900,000 pesos,” sabi ni Libarra.

Ayon pa kay Libarra, hindi na bago ang modus na paulit-ulit na nangyayari maging sa ibang panig ng bansa.

Dagdag niya, sa ngayon ay patuloy ang kanilang ginagawang imbestigasyon kaugnay sa posibleng kaparehong kaso.

“As of now, may mga certain caller na nagsasabing may mga sasakyang naipasok dito, pero under investigation pa rin namin ang mga nasabing report,” pahayag ni Libarra.

Aniya, ang modus ay tinatawag na “rent-angay” mula sa salitang “rent” at “tangay.

“Mayroon na ring information dissemination ang Highway Patrol Group (HPG) ng Iloilo, kaugnay sa nasabing modus na kung tawagin ay “rentangay.” Ito ay isang modus na tinatangay ang mga inuupahang sasakyan, saka inibenta o isinasangala sa ibang lugar,” paliwanag pa niya.

Kaugnay nito, isang sasakyan din ang naharang ng Palawan Provincial Highway Patrol Group sa kanilang isinagawang checkpoint sa Brgy. San Miguel sa Puerto Princesa nitong Martes, Pebrero 3.

Ayon sa hepe ng HPG na si P/Maj. Ariel Abanto, mula sa ibang probinsya ang naturang sasakyan.

“Galing kasi yan sa sa Iloilo at Bacolod area at may binabagsakan sila dito. Nire-rentahan nila doon saka binibenta o kaya ay sinasangla dito,” ani Abanto.

“Itong Montero na naharang natin walang dokumento talaga. Nagkataon na may GPS (global positioning system) kaya na locate agad ng may-ari,” dagdag ni Abanto.

Ang nasabing Montero, ay isinangla sa isang indibidwal sa lungsod sa halagang P450,000.

Sa imbestigasyon ng HPG, Disyembre pa ni-rentahan ang sasakyan saka tinangay ng mga kawatan na ayon kay Abanto ay sindikato na.

“Style bentahan na yan, parang sangla na di na talaga tutubusin. May iba lang talaga na gahaman na alam naman nilang walang mga papel pero kukunin pa rin,” pahayag niya.

Kaugnay nito, inaalam pa ng mga awtoridad kung may pananagutan ang mga indibidwal na nasanglaan ng mga naturang sasakyan.