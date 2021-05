Nagpapataya sa iligal na sugal arestado sa Aborlan

Isang lalaki ang inaresto ng awtoridad matapos maaktuhang iligal na nagpapataya sa peryahan ng bayan sa Barangay Plaridel, Aborlan, nitong araw ng Huwebes, Mayo 6.

Ang suspek ay kinilalang si Junjun Sangeles Dela Cruz, residente ng Barangay San Juan sa nasabing bayan.

Ayon kay P/Lt. Dinnoh Genoves, hepe ng Aborlan Municipal Police Station (MPS), nahuli ang lalaki na dahil sa report ng isang informant na ito ay involve sa iligal na patayaan sa kanilang lugar na tinatawag na hulog coin scheme.

“Nagpapataya ito sa peryahan ng bayan, hulog coin ang scheme nila, hindi ko masyadong alam ang sugal na ito pero iyong hulog coin na ito ay parang may paraffle. Rubber coin yata ang ginagamit dito,hindi ko parin nakikita ito kung paano i-raffle at i-draw,” pahayag ni Genoves.

Ayon pa kay Genoves, nakasanayan na ng suspek ang ganitong gawain at nakumpirma rin nila ito matapos na ang mismong mga awtoridad na ang nagpanggap na tumaya sa kaniya sa halagang P100.

“Dati, nag-ooperate sila sa booth sa bayan at dito rin sa Plaridel, kaso nga lang, sarado ito ngayon dahil sa pandemic so anything na transactions outside their booths are illegal,” ani ni Genoves.

“Nakatanggap lang kasi ng report, ang ginawa namin, nagpanggap na tumaya ang isa kong tao worth P100 at confirmed nga na ang suspek ay nagpapataya, kaya inaresto agad,” dagdag pa niya.

Nakuha mula sa suspek ang isang ballpen at isang pad ng booklet na may nakasulat na mga halaga ng pamusta sa sugal at P170 na pera, at gagamiting ebidensya sa iligal na gawain ng suspek.

Nasa kustodiya ngayon ng Aborlan MPS ang suspek at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o illegal gambling.

Share this: Twitter

Facebook