Naging mapayapa at maayos ang katatapos na May 9 national and local elections sa Puerto Princesa City at lalawigan ng Palawan, ayon sa pamunuan ng mga police office.

Naging malakas man ang palitan ng mga opinyon ng mga taga suporta ng bawat kandidato sa social media, hindi naman ito umabot sa punto na magkaroon ng kaguluhan. Patuloy pa ring umaasa ang mga pamunuan ng Puerto Princesa City Police Office (PPCPO) at Palawan Police Provincial Office (PPPO) na bago tuluyang matapos ang election period ay walang magaganap na kaguluhang may kaugnayan sa halalan.

Ayon kay P/Lt. Col. Salvador Tabi, tagapagsalita ng PPCPO, personal pang umikot sa buong lungsod si city director P/Col. Roberto Bucad para alamin ang sitwasyon sa bawat lugar.

PN photo

“Payapa at matagumpay ang ginanap na NLE 2022. Wala tayong recorded na election-related incident since January 9, 2022. Although June 8 pa magtatapos ang election period, umaasa tayo na walang magaganap na election-related incident,” pahayag ni Tabi

Matatandaan na matapos na magdeploy ng mga pulis at sundalo sa buong lungsod noong Mayo 2 kasabay ng paghahatid ng mga election paraphernalia sa mga eskwelahan kung saan idinaos ang botohan, maging si Bucad ay hindi na rin tumigil sa pag-ikot para makita ang ginagawang pagbabantay at ang sitwasyon sa buong lungsod lalo na sa mga lugar na una may mga insidente ng kaguluhan noong mga nakalipas na halalan.

“Ang ating city director mismo ay personal na nagsagawa ng inspection at assessment sa effectiveness ng deployment ng security personnel,” pahayag ni Tabi.

Apila ng PPCPO, ngayong tapos na ang halalan ay gawin na uling normal ng mga taga Puerto Princesa ang kanilang araw-araw na gawain.

Ayon naman kay P/Col. Adonis Guzman, provincial director ng PPPO, maging sa buong lalawigan ay naging generally peaceful ang katatapos lang na halalan.

PN photo

Kabilang sa naitalang insidente ang pagka-flat ng gulong ng isang sasakyan ng COMELEC at isang sasakyan ng pulisya sa bayan ng Rizal, na ayon kay Guzman ay kagagawan ng ilang tambay sa lugar.

Isang insidente naman ng umano’y pagpapaputok ng baril at pagbabanta ang naitala naman sa Sitio Pamuayan, Barangay Port Barton sa bayan ng San Vicente noon mismong araw ng halalan.

Ayon kay Guzman, matapos na una nilang malaman ang insidente sa Facebook ay agad siyang nagpadala ng mga pulis sa lugar.

Sa report ng PPPO, kinilala ang lalaki na isang Efren “Boyet” Maghirang na lider ng isang hindi na pinangalanang pulitiko.

Ayon sa report, pinasok ni Maghirang ang bahay ng isang Anderson Viscara kung saan may tatlong tao.

Dagdag pa rito, matapos na magpaputok ng baril ay kinuha ni Maghirang ang cellphone ng dalawa na nakita niyang kinukuhanan siya ng video at agad na tumakas.