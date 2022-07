- Advertisement by Google -

Pinasinayaan na ang Municipal Crisis (VAWC) Center Building ng Pamahalaang Bayan ng Busuanga noong Hulyo 11, sa pangangasiwa ni Municipal Social Welfare and Development Officer (MSWDO) Divina Gracia R. Dulce kasama ang mga kawani nito.

Ayon kay Jonathan P. Dabuit, Municipal Information Officer, sa pamamagitan ng kanilang Facebook page na Busuanga Public Information, ang pagbabasbas ng Busuanga Municipal Crisis Center ay pinangunahan ni Rev. Fr. Antonio Ducado, ang bagong Parish Priest ng nasabing bayan.

Naging panauhing pandangal dito si Eric P. Aborot ang Social Welfare and Development Team Leader ng DSWD-Palawan na nagpahayag ng paghanga sa paglalaan ng pondo ng LGU sa napakahalagang proyektong ito na ayon sa kanya ay dapat tularan ng ibang lokal na pamahalaan, ayon pa sa impormasyong ibinahagi ng Busuanga Public Information Facebook page.

Umabot sa kabuuhang P9.6 milyon ang inilaang pondo dito ng LGU-Busuanga bago natapos ang nasabing gusali. ‘By phase’ ang pagpapatupad nito dahil, ayon kay Aborot, hindi kaya ng LGU-Busuanga ang paglalaan ng biglaang pondo para sa proyektong ito.

Ang phase I nito ay sinimulan noong Hulyo 3 na nilaanan ng pondong P1.850 milyon, samantalang ang phase II, III at IV ay may pondong tig-P2 milyon, at ang phase V ay P1.750 milyon.

Sinabi naman ni Mayor Elizabeth Cervantes na bagama’t by phase ang paglalaan ng pondo sa nasabing proyekto ay tiniyak naman nito na matatapos ang nasabing gusali dahil ito ay magsisilbing kanlungan ng lahat lalo na ng mga kababaihan at kabataan na biktima ng karahasan.

Ayon din sa MIO-Busuanga, pinasinayaan na ito at handa nang magbigay ng serbisyo sa mga mamamayan. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)