Municipal agriculturist, tiniyak na may sapat na food supply sa San Vicente

SAN VICENTE, Palawan — Tiniyak ng Municipal Agriculturist Office (MAO) sa bayan na ito noong Martes na walang dapat alalahanin ang mga residente sa usapin ng “food security” dahil meron namang sapat na suplay ng pagkain sa gitna ng kasalukuyang dinaranas na pandemya.

Ayon kay Penny Clavecilla, ang agriculturist officer ng San Vicente, sapat at kayang-kayang suportahan ng kanilang mga magsasaka ang pangangailangan sa pagkain ng mga residente.

“Wala tayong magiging problema pagdating sa bigas, sa ulam, sa isda, sa gulay, at poultry products. I’m sure wala tayong magiging problema sa food security, ngayon i-enhance pa natin yan. Mag-i-introduce pa tayo ng ibang commodities, mga pananim — para kahit humaba pa itong krisis ay maging handa tayo. Namimigay tayo ng mga seeds (materials) for planting, yong mga short-bearing planting materials or variety para anytime maaga din ma-harvest,” sabi niya.

Aniya, nabuksan na ang Pamana Agro-Tourism Project sa Barangay Kemdeng na nasa tatlong ektarya ang lapad. Sa kabuuan, dalawang ektarya na ang handang mataniman ng gulay.

“Mayroon na tayo repleka ng tulad nitong project (Pamana Agro Tourism) sa Kemdeng, nasa tatlong ektarya yon, pero nasa dalawang ektarya pa lamang ang kasalukuyang na-develop na,” dagdag ni Clavecilla.

Samantala, ang programang patubig sa mga sakahan ay isa sa binibigyang pansin ng opisina bilang bahagi ng patuloy na suporta sa mga lokal na magsasaka sa nasabing bayan.

Sabi ni Clavecilla, may mga programang para sa small farm raised reservoir ang dini-develop para masuplayan ng tubig para sa una at pangalawang cropping.

“Para ito sa 10 Barangay na sakop natin. Initially, mayroon na tayong 20-50 farm reservoirs, at the same time i-encourage natin ang mga farmers sa inland fishery with BFAR (Bureau of Fisheries and Aquatic Resources). Magbibigay tayo ng mga semilya ng tilapia doon sa mga mag-e-established ng inland fishery, at the same time may irrigation ka na may source of income ka pa sa fishery products,” sabi niya.

“To complement mayroon din tayo programa sa ducks, sa poultry, tapos mga pananim na gabi at iba pang root crops na related sa food security natin,” dagdag niya.

