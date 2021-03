Multi-purpose center na nagkakahalaga ng P12 milyon, pinasinayaan na sa Rio Tuba

Inauguration and turnover ceremony of the P12M multi-purpose center in Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan. | Photo by Rio Tuba Nickel Mining Corporation.

Pinasinayaan na ang two-storey multi-purpose center sa Barangay Rio Tuba sa bayan ng Bataraza noong Marso 8 na nagkakahalaga ng P12 milyon na pinangunahan ni kapitan Nelson Acob kasama ang Rio Tuba Nickel Mining Corporation (RTNMC), Coral Bay Nickel Corporation (CBNC), local na pamahalaan, at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) Palawan.

Ayon kay Acob, ang gusaling ito ay mula sa Social Development and Management Program (SDMP) ng dalawang malalaking kompanya at malaking tulong sa livelihood and infrastructure activity sa komunidad ng Rio Tuba lalong-lalo na sa kabataan.

Aniya, ang nasabing gusali ay malaking proyekto para sa kanyang barangay upang suportahan ang mga livelihood activity sa lugar dahil magsisilbi rin itong training center sa pagpapalago ng kaalaman sa agrikultura, kabuhayan ng kanyang kabarangay sa kabataan at mamamayan, at magsisilbi rin itong training center sa mga out-of-school-youth (OSY) sa mga skills training na ibabahagi ng TESDA PAlawan.

Mayroon itong apat na malalaking kuwarto kung saan ang isang silid ay ilalaan para sa Alternative Learning System (ALS), ang isa naman ay para maging extension function room ng kanyang onseho, at ang isa pa ay ilalaan bilang training room para sa mga ibat-ibang pagsasanay ng community sa agricultural sector at maglalaan din sa mga aktibidad para sa Department of Education (DepEd).

“This is a very big help sa amin at mula talaga ito sa SDMP natin kung wala po ang share natin from SDMP wala rin talaga ito. Formally inaugurated na ito at mga room ay ilalaan natin sa ALS, DepEd, sa council natin at sa iba pang sector katulad ng mga pagsasanay sa mga community natin related to agriculture sakali or from TESDA training,” sabi ni Acob.

“Nagpapasalamat tayo sa CBNC at RTN sa continuing support nila sa atin at sa SDMP na itinadhana ng ating batas nagkaroon ng kabahagi ang community mula sa kanila,” dagdag niya.

Idinagdag ni Acob na ang gusali ay magsisilbing daan para sa mga mamamayan ng Rio Tuba at kabataan na palaguin ang kanilang hanapbuhay sa simple at maliit na paraan dahil mayroon na silang multi-purpose center na gagamitin.

“Sa totoo lang po ang center na ito ay big symbol at sign na tayo sa komunidad ng Rio Tuba ay magsikap dahil lahat po ng SDMP natin ay naibabalik natin to use by our community,” sabi niya pa.

