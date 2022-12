(WARNING: This story has potentially upsetting content. Readers should exercise caution.)

Patay ang isang 50 anyos na lalaki matapos itong mahagip ng papalikong bus ng Ipilan Nickel Corporation sa kahabaan ng South National Highway bandang Barangay Maasin sa bayan ng Brookes Point, alas 6:34 kagabi, December 14.

Sa impormasyon na ibinahagi ng Brooke’s Point Municipal Police, Pauwi na ang biktimang nakilalang si Armando Donito mula sa bahaging norte, nang makasalubong nito ang bus na minamaneho ng isang Grant Sherwin Cunanan, na sakto namang pakaliwa at aksidenteng nahagip ang motorsiklong minamaneho ng biktima.

Naisugod pa ang biktima sa Southern Provincial Palawan Hospital bago binawian ng buhay dahil na rin mga pinsala sa ibat ibang bahagi ng katawan nito.

Ayon kay P/Maj. Raffy Esperida ng Brooke’s Point Municipal Police Station, kanila ng inihahanda ang kaso laban sa suspek.

“Magsasampa kami ng kaso reckless imprudence resulting to homicide and damage of property, may inaantay lang kaming mga documents from sa family. Kung makikipag settle si Ipilan Nickel, wala pa akong masasagot, pero sa ngayon hinahanda na namjn ang kaso laban sa driver,” ayon kay Esperida.

Sa kasalukuyan ay nananatili ang driver ng bus sa Brooke’s Point Municipal Police Station para sa kasong kinakaharap nito.

Samantala, ayon naman sa Ipilan Nickel Corporation (INC) ay patuloy silang nakikipagtulungan sa mga awtoridad kaugnay ng insidente nang banggaan na naganap.

“Binibigyang pagpapahalaga ng Ipilan nickel ang proseso ng imbestigasyon na isinasagawa ng kapulisan. Kami ay tutugon sa anumang mandato o kautusan ng kinauukulan, alinsunod na rin sa magiging resulta ng imbistigasyon. Kami ay nakikipag-ugnayan din sa pamilya ng biktima at magpapaabot ng kinakailangang tulong sa kanila,” ayon sa management.

“Ipinapaabot ng kompanya sa pamilya ng biktima ang aming taos pusong pakikiramay,” pahayag pa nito sa mensaheng padala sa Palawan News.

Hiling ng pamunuan na hintayin ang pinal na resulta ng imbestigasyon mula sa PNP at huwag pangunahan ng anumang haka-haka at kuro-kuro, ito ay bilang paggalang na rin sa biktima at pamilya nito, at sa kompanya.

