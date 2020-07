Motorcycle barrier, ipatutupad sa Balabac

BALABAC, Palawan — Bago ipatupad ang strict compliance ng “back-riding on motorcycles” sa bayan na ito ay nakatakda munang magsagawa ng pagpupulong ang Municipal IATF sa pangunuguna ni Mayor Shuaib Astami kasama ang Philippine National Police (PNP), stakeholders at mga punong barangay sa araw ng Lunes.

Ayon kay Municipal Local Government Operations Officer (MLGOO) Ted Guian sa panayam ng Palawan News, ito ay upang malaman ang kanilang mga reaksyon at hinaing sa ipapatupad na paglalagay ng “barrier” bilang kondisyon na hinihingi ng DILG.

Ito ay may kaugnayan sa inilabas na DILG advisory na “Back-riding on Motorcyles” na pinapayagan na ang angkas ngunit susundin ang mahigpit na kondisyon na maglalagay ng barier/shield sa gitna ng driver at backrider nito sa gitna ng banta ng covid19.

Ayon kay Guian maaaring sa magiging IATF meeting ay magbibigay ng mga posibleng maging tulong ang LGU sa pag-gawa ng barrier dahil maliit lang naman ang bilang ng mga may pag-aaring motorsiklo sa isla ng Balabac.

“Depende kung ano ang mga maitutulong ng ni Mayor o ang LGU sa mga kabarangay natin dito sa Balabac sa kondisyon na paglalagay ng barrier o shield sa kanilang motorsiklo yon ang mga nakikitang pwedeng maitulong ng LGU Balabac sa kanila” ayon kay Guian.

Gayunpaman, ayon kay MLGOO matapos matanggap ng kanyang opisina ang national advisory ng DILG noong July 15 agad na nagsagawa ng information dissemination ang Municipal Police Station sa Balabac simula sa Barangay Poblacion 1 hanggang Poblacion 6 upang ipaalam ang nasabing mga kondisyon na hinihingi ng DILG sa lahat ng motorsiklo na maglagay ng barrier.

“We all know adopted talaga ito at kung strict compliance na ito after all any considerations sa IATF meeting by Monday sa isla ng Balabac ipapatupad lamang ito sa main island Balabac dahil dito lang naman may mga motorsiklo sa mga island barangay naman ay walang motorsiklo dahil wala naman talagang kalsada doon,” dagdag ni Guian.

